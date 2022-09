Baldoví demana protocols en els trens perquè les comunicacions siguen clares en casos com el de l'incendi de Begís

Així, ha sol·licitat que eixos protocols "arrepleguen a qui avisar davant qualsevol incident i evitar que un tren isca cap a la seua destinació quan aquest es produeix. Baldoví ha indicat que la seua formació política no pretén "buscar culpables" sinó que successos com el viscut amb el tren en l'incendi de Begís no tornen a passar.

En aquest sentit, ha considerat que eixa "situació d'emergència" ha de "servir per a delimitar què fer" davant una altra. El representant de Compromís s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit en la seu nacional de Compromís, a la capital valenciana, per a parlar de diferents temes d'actualitat.

Entre ells s'ha referit a la compareixença aquest dimecres en el Congrés de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per a parlar de l'incident de tren València-Saragossa durant l'incendi de Begís. El diputat ha recordat que Sánchez va assenyalar que "ni Adif ni Renfe van rebre notificació" d'incidències en la via per eixe foc forestal i que "els interventors no són obligatoris".

"Aquest episodi ha de servir per a delimitar què fer en una nova situació d'emergència. No volem buscar culpables si no que no torne a passar", ha plantejat Joan Baldoví.

A continuació, ha al·ludit a les característiques del territori valència, segons ha dit, "lamentablement, exposat a fenòmens tan desfavorables a l'estiu com els incendis" forestals i, "amb tota probabilitat, a fenòmens com la Dana" després del període estival.

"Volem que s'establisquen protocols perquè eixes comunicacions es facen de manera clara" i "que els protocols arrepleguen a qui avisar en eixe moment perquè un tren no puga eixir de l'estació de València i trobar-se amb el que es va trobar" el que va arribar a Begís durant l'incendi, ha insistit.

El portaveu de Compromís ha donat les gràcies a la maquinista d'eixe comboi "pel seu comportament", que ha qualificat d'"absolutament diligent". Ha afirmat que aquest "va evitar un una tragèdia major".

INTERVENTOR

Baldoví ha agregat que el succeït a Begís "és evident que no haguera passat en un AVE", ja que en eixe cas "hi ha molt personal", alhora que ha destacat que en el cas del tren de la localitat castellonenca "la conductora va haver de resoldre la situació ella sola".

El diputat ha reiterat la "conveniència" de debatre si en els "trens de mitjana distància" s'ha de "recuperar la figura de l'interventor". "En situacions d'emergència, dos persones poden resoldre la situació més ràpidament i amb més força", ha manifestat Joan Baldoví.