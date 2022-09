Ribó ressalta que les llistes no les fa ell i que comunicarà a Compromís la seua decisió sobre l'Alcaldia

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la trobada que ha mantingut amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Patraix per a tractar la situació del barri respecte a l'Hospital Vithas València Consuelo, preguntat per la seua decisió respecte a si concorrerà als comicis locals del pròxim any com a cap de llista de Compromís.

Així mateix, preguntat per les declaracions fetes aquest dijous sobre aquest tema pel portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, que ha dit que "el millor candidat" que aquest partit té per a l'Alcaldia de València en 2023 és Joan Ribó, aquest últim ha agraït eixes paraules.

"Moltes gràcies. Jo li agraïsc molt a Joan Baldoví les seues declaracions. Tenim una molt bona amistat", ha afirmat l'alcalde. Després d'açò, ha insistit que "el que haja de dir" respecte a si repetirà o no com a cap de llista de la seua formació ho comunicarà "en l'assemblea de Compromís que tindrà lloc al llarg d'aquest mes".

"La meua disponibilitat la diré en aquesta assemblea", ha apuntat Joan Ribó, que ha agregat que "Compromís, l'organització i els partits, estan treballant per a elaborar el mecanisme d'escollir llistes".

El responsable municipal ha precisat, "d'una manera molt clara", que "les llistes no les fa l'alcalde" sinó que "les fa Compromís". "Les llistes, el mecanisme i la forma de fer-les depèn de l'organització", ha asseverat.

"CORDIALITAT I RESPECTE"

"En el cas que jo em presente, ho diré en el seu moment. Per descomptat, respectaré escrupolosament el que decidisca l'organització", ha postil·lat.

Joan Ribó ha considerat que comunicar la seua decisió als seus companys de partit abans que a ningú, "en primer lloc", és "una qüestió de cordialitat i de respecte" cap a ells.