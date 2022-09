L'Agència Local de Desenvolupament d'Alacant llança una vintena cursos de formació per a l'ocupació durant setembre

L'Agència Local de Desenvolupament de l'Ajuntament d'Alacant 'Impulsalicante' llança una "àmplia oferta formativa" per al mes de setembre que es compon d'una vintena de cursos i activitats orientats a la cerca i formació per a l'ocupació i per a emprendre.