Sis directores optaran a la Palmera d'Or de la Mostra de València

Entre les cintes que entren a competició figura 'Klondike', una coproducció entre Turquia i Ucraïna, que posarà la guerra en primer plànol. Ambientada en 2014, quan va arrancar el conflicte que ara centra tots els informatius, la mirada de la directora Maryna Er Gorbach es fixa en una família ucraïnesa que viu en la frontera entre Rússia i Ucraïna durant l'inici de la guerra i que es nega a abandonar la seua casa fins i tot quan el poble és capturat per les forces armades.

Després de ser premiada en Sundance, Berlín i Sarajevo, viurà la seua estrena espanyola durant el festival, com totes les cintes seleccionades.

La resta de pel·lícules que es donen a conéixer en aquest avanç de la Secció Oficial tenen en comú que són els primers treballs de les seues directores i que venen avalats per grans festivals. Aquest és el cas de la cinta francesa 'Els pires' / 'The Worst Ones', el debut en el llarg de les directores de càsting franceses Lise Akoka i Romane Gueret, que va obtindre el màxim guardó en la secció Un Certain Regard del passat Festival de Cannes; també la tunecïna 'Entre las higueras', d'Erige Sehiri, va participar en la Quinzena de Realitzadors, i ha sigut emparentada per la crítica, per temàtica i to, amb 'Alcarràs', de Carla Simón. Per Venècia va passar 'Vera Dreams of the Sea', de Kaltrina Krasniqi, que lidera la nova onada de directores kosovares que reflecteixen la delicada situació de la dona en aquella societat.

I, per a completar aquest avanç, 'Moja Vesna', òpera primera de l'eslovena Sara Kern, rodada a Austràlia, i que va ser seleccionada pel programa Generation Kplus de la Berlinale.

Segons ha destacat la presidenta de Mostra de València, Gloria Tello, "els continguts que se'n van coneixent de la pròxima edició del festival confirmen la seua aposta, no només per la diversitat, sinó també per creadors i creadores compromesos amb el seu temps".

"Aquesta primera tanda de pel·lícules de la Secció Oficial, que està avalada per importants premis internacionals, posa de manifest la capacitat del cinema mediterrani per a explorar històries universals des de molt diferents perspectives, però sempre amb una característica comuna: el seu alt nivell de qualitat cinematogràfica", assegura, per la seua banda, Eduardo Guillot, director artístic de la Mostra.

Aquestes cinc pel·lícules se sumen a la ja anunciada pel·lícula inaugural, 'El que sabem', del valencià Jordi Núñez, que també competirà pel màxim guardó. Tots ells, juntament amb d'altres que s'anunciaran pròximament aspiren als guardons que atorgarà el jurat internacional, així com a premis econòmics per a facilitar la seua estrena: la Palmera d'Or està dotada amb 30.000 euros i 15.000 més per a la seua distribuïdora a Espanya, i la Palmera de Plata-Premi Especial del Jurat, amb 20.000.

La Mostra va donar a conéixer la setmana passada alguns dels títols de la Secció Informativa, en la qual competiran pel Premi del Públic directors consagrats com Danis Tanovic, Gabriele Salvatores i Tony Gatlif i altres realitzadores emergents, com la kurda Özlem Yasar i l'egípcia Nadine Khan. A més, hi haurà també un cicle dedicat potser del cinema grec del segle XX, en el qual es projectarà una selecció de 40 cintes, moltes d'elles inèdites a Espanya.

La 37ª edició del festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre, compta amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office i À Punt Mèdia com a mitjà oficial.