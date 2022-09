Baldoví contraposa el retorn a les aules a Madrid al de la Comunitat: "No és igual qui governe una terra"

20M EP

NOTICIA

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha contraposat aquest dijous la tornada a les aules a la comunitat autònoma de Madrid a la de la Comunitat Valenciana i ha valorat iniciatives adoptades pel govern d'aquesta última -conformat per PSPV, Compromís i Unides Podem- com la xarxa 'Xarxa Llibres' que funciona com a banc de llibres i ofereix llibres gratis als alumnes.