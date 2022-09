Baldoví accepta "obrir un debat" sobre bous: "No sóc partidari de prohibicions, sí de preguntar a la gent"

Així ha al·ludit a la decisió presa fa un temps i per mitjà d'un referèndum a Sueca (València), la seua localitat i de la qual va ser alcalde, al voltant dels bous al carrer. Ha explicat que es va fer una "consulta popular per a decidir si la gent volia bous o no" i es va concretar que els veïns d'aquesta població no volien, per la qual cosa "es van deixar de fer".

Baldoví s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit en la seu nacional de Compromís, en la capital valenciana, per a parlar de diferents temes d'actualitat, preguntat per la celebració dels bous al carrer a la Comunitat i el debat que s'ha plantejat sobre aquest assumpte.

En aquest moment des de diferents institucions, entitats i formacions polítiques s'està opinant sobre la celebració dels festejos taurins en els carrers de la Comunitat Valenciana a partir de les set morts que s'han produït aquest estiu en les celebracions d'aquest tipus, dels ferits registrats i de la participació de menors en algunes d'elles.

En aquest context, la vicepresidenta del Govern valencià, portaveu del Consell i també membre de Compromís, Aitana Mas, ha plantejat obrir un debat sobre els bous al carrer i els festejos taurins en aquesta autonomia.

"Absolutament d'acord amb Aitana Mas en què s'ha de parlar, s'ha d'obrir un debat" sobre aquest tema. "Com dir que no s'ha d'obrir un debat si l'endemà passat d'haver-se reunit la comissió de seguretat -Comissió Consultiva de Bous al Carrer de la Comunitat- tenim un menor de 15 anys ferit -per una cornada- i un bou mort", ha agregat el diputat de Compromís respecte al jove ferit aquest dimecres en els bous de Gilet (València) i un mort "en eixir de la plaça" en una altra població.

"Com no hem de parlar. Clar que és un debat que s'ha d'obrir", ha insistit Joan Baldoví, encara que ha matisat que no és partidari de "prohibir res". "Prohibicions, estic en contra de prohibir res", ha asseverat, alhora que ha reiterat la necessitat que "es debat" i ha dit que és "evident" que s'ha de fer. "Hem de parlar", ha subratllat.

Després d'açò, ha mostrat el seu suport a la "autonomia municipal", perquè les decisions sobre aquestes qüestions les puga abordar cada ajuntament i localitat. "Estic a favor, totalment a favor, de l'autonomia municipal", ha asseverat.

"NO VOLIEN BOUS"

"En el meu poble (Sueca) quan Compromís va estar en l'Alcaldia -"estava l'actual consellera (d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit), ha recordat- es va fer una consulta popular per a decidir si la gent volia bous o no volia bous", ha comentat. Joan Baldoví ha concretat que "finalment, la consulta va dir que els suecans i les suecanes majoritàriament no volien bous i, per tant, es van deixar i fer".

"Jo no sóc partidari de prohibicions i sóc molt partidari de preguntar a la gent", ha conclòs el diputat de Compromís en la Cambra baixa.