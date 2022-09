AMPL.- Condemnat a 159 anys de presó l'assassí de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas

Així figura en la sentència que s'ha donat a conéixer aquest dijous després que el passat 22 de juliol un jurat popular emetera un veredicte de culpabilitat per a Jorge Ignacio pels assassinats.

En la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), es condemna a l'acusat a penes que sumen 159 anys i 11 mesos de presó com a autor penalment responsable d'un delicte contra la salut pública (pel qual es condemna a cinc anys de presó); un delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals (dos anys i cinc mesos de presó i prohibició d'acostament a menys de 300 metres de la víctima); i sis delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals en concurs ideal amb sis delictes d'assassinat traïdorenc en grau de temptativa (14 anys de presó per cadascun d'ells i allunyament).

Pels tres delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals en concurs ideal amb tres delictes d'assassinat traïdorenc consumats recauen en Jorge Ignacio tres penes de 22 anys i 10 mesos de presó. Es disposa a més una vegada complides les penes la mesura accessòria de llibertat vigilada durant deu anys a partir del moment que concloga el compliment efectiu.

La sentència, que pot ser recorreguda davant la Sala civil i Penal del TSJCV, absol el processat del delicte contra la integritat moral del que també estava acusat i li imposa el pagament d'indemnitzacions de 50.000 euros a set víctimes i als familiars de les tres que van morir (70.000 euros a una germana d'Arliene, 150.000 als dos fills menors de Lady Marcela i 70.000 als pares de Marta).En conjunt les quantitats ascendeixen a 640.000 euros.

El jurat popular va declarar Jorge Ignacio P.J. culpable de les morts per intoxicació aguda per cocaïna d'Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas i de Marta Calvo. En aquest últim cas li va considerar a més culpable d'ocultar la manera i lloc en què es va desfer de les seues restes mortals causant amb açò una aflicció i angoixa als familiars de la víctima.

Igualment, li va creure també culpable d'haver intentat matar sis dones que van sobreviure a les seues trobades sexuals -totes elles també dones prostituïdes-, perquè sent coneixedor de les conseqüències dels seus actes, en introduir-los cocaïna, seguia la seua manera de procedir, però no va aconseguir la seua mort per "causes alienes a la seua voluntat".

Així mateix, va considerar provat que deu dones van patir abusos sexuals en introduir-los cocaïna en els seus genitals sense el seu consentiment i en tots els casos els acusa també d'haver-los subministrat aquesta substància en les denominades 'festes blanques'.

PRESÓ PERMANENT REVISABLE

Després de conéixer el veredicte, la Fiscalia va mantindre la seua petició per a Jorge Ignacio de 120 anys de presó -10 anys menys que el que requeria inicialment després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, que no va voler declarar en el juí-, mentre que acusacions particulars van demanar la presó permanent revisable per tres delictes d'assassinat. La defensa va sol·licitar, per la seua banda, l'aplicació de la pena en el seu grau mínim.

Des de l'entorn de la família de Marta Calvo ja han qualificat de "sorprenent" la sentència i està previst que Marisol Burón, la mare de la víctima, comparega aquesta vesprada davant els mitjans de comunicació.