El 'streamer' Nil Ojeda desata la locura en Palencia y las redes alucinan con la actitud de los fans que le perseguían

Lo que quería ser una bonita promoción de Palencia, acabó convirtiéndose casi en una pesadilla para Nil Ojeda. El streamer quiso probar a hacer un directo mientras hacía turismo por la ciudad, pero acabó rodeado de cientos de fans.

Siguiendo la tendencia IRL, que es una categoría de streaming en el que el creador se graba "en la vida real" y retrasmite en el mismo momento lo que está haciendo, Ojeda quería mostrar así las bonitas calles de Palencia.

Sin embargo, la voz se corrió rápido y dada la facilidad de localizarle en tiempo real, muchísimos jóvenes comenzaron a aparecer a su alrededor para pedirle fotos.

Resumen del directo de hoy pic.twitter.com/nTBuqhV7WH — Nil Ojeda (@nilojeda) August 29, 2022

Mientras comía, mientras andaba, e incluso una persecución en coche. Acompañado con un amigo, el youtuber aguantó todas las peticiones de foto y se paró con todo el mundo. No obstante, tuvo que escuchar algunas palabras nada amables.

@lorenzoalbaladejo Creer que porque una persona tiene un trabajo que le expone al público justifica que le trates como un mono de feria e incluso le persigas con el coche es demencial. Peor los padres que los hijos hoy con @Nil Ojeda ♬ sonido original - Lorenzo Albaladejo PLY

"He venido con mi hijo, hazte una foto y no me toques los cojones que vengo de trabajar", se podía escuchar que comentaba un padre mientras Nil intentaba volver al coche. "Eres un grande", le agradecían otros. "Ya puede ser un grande el cabrón que me ha hecho venir hasta aquí", añadía después.

Que un padre le diga a nilojeda" Hazte una foto y no me toques los cojones " , le agarre del brazo y prácticamente meta a su hijo a la fuera en el coche me parece lo mas surrealista de hoy. A donde estamos llegando...... ???? pic.twitter.com/DAFak0Bgxt — ZGM 💤 (@ZGM_edits) August 29, 2022

Unas malas palabras que ha provocado que ciertos de internautas le defiendan y le aplaudan por la paciencia que ha mostrado durante las horas que duró la retransmisión.

Muchos han denominado la actitud de la masa como "acoso" y "persecución", Nil simplemente lo ha denominado "el directo en la calle más loco" que ha hecho jamás.