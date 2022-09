La reducció addicional del preu del 30% en el transport permetrà estalviar fins a 800€ a una família de 4 membres

El descompte del 30% afecta als títols SUMA, zona TAM d'Alacant, TRAM de Castelló, TRAM d'Alacant i Metrovalencia, així com als diferents servicis de transport per carretera competència de la Generalitat. Segons Torró, el Consell s'ha volgut adherir a la bonificació del Govern "perquè és importantíssim i una prioritat impulsar el transport públic per a contribuir a la descarbonització i ajudar les famílies en un moment en el qual la inflació s'ha disparat per la guerra d'Ucraïna", ha indicat.

Aquesta iniciativa forma part del 'Pla Reactiva', que comprèn diferents mesures que la Generalitat ha anat aplicant després de la invasió d'Ucraïna, entre elles, la gratuïtat del metro i TRAM els diumenges de maig a agost.

La reducció del 30% és conseqüència de l'aprovació del Govern d'Espanya del Reial decret Llei 11/2022, de 25 de juny, que estableix un sistema d'ajudes directes, corresponents en 2022, per a proporcionar suport financer a les comunitats autònomes per a aplicar un descompte en el servici de transport públic per carretera de la seua competència. Aquesta reducció se sumisca a les regulacions tarifàries aprovades enguany per la Generalitat en diferents servicis de transport amb descomptes de fins a un 50%.

La mesura addicional del 30% del Govern estarà vigent fins al 31 de desembre de 2022 i queden exclosos els bitllets senzills i d'anada i tornada. Posteriorment, des de l'1 de gener fins al 31 de gener de 2023 els títols adquirits dins del període bonificat seran susceptibles d'utilització.

GRATUÏTAT DIUMENGES

D'altra banda, Torró ha apuntat que la Generalitat Valenciana no descarta tornar a adoptar la mesura de la gratuïtat del viatge en Metrovalencia i el TRAM d'Alacant i Castelló durant els diumenges, aplicada de maig a agost, una vegada finalitze al desembre el descompte addicional del 30%.

Dels diumenges gratuïts amb metro s'han beneficiat 2,5 milions d'usuaris en tota la Comunitat Valenciana. En total, ha dit, la Generalitat ha invertit 20 milions d'euros en transport públic "per a ajudar les famílies i amb aquest descens es contribueix a açò".

En aquesta línia, ha qualificat d'"èxit" la gratuïtat dels diumenges i ha apuntat que no descarten "engegar altres mesures que sempre porten darrere un bon estudi econòmic". "Tenim vocació a partir del pròxim any de continuar contribuint en aquest incentiu de transport", ha subratllat.

Torró ha apuntat que, des de primera hora del matí "ja comença a haver-hi més usuaris de transport" que en altres dies i ha recalcat que, a més, ajudarà la tornada al col·legi i en el retorn a les aules dels universitaris.

"No volem abandonar eixe tipus de mesures, volem que combinen totes elles. A voltes és important fer diferents actuacions en diferents àmbits perquè arriben a més persones i altres tipus d'objectius, que era el que volíem amb els diumenges gratis para, en període estival, ajudar als qui venien a la Comunitat Valenciana al fet que pogueren tindre més facilitat per a usar el transport".

RECUPERACIÓ DEL SERVICI

La consellera ha destacat també que Metrovalencia ha recuperat aquest dijous el servici en tota la xarxa una vegada finalitzades les obres de renovació de via que afectaven a les Línies 1 i 3. "Malgrat les molèsties causades l'objectius s'ha aconseguit i entre Setmana Santa i estiu s'han canviat 48 desviaments; 50 passos a nivell de vehicles i 21 per als vianants o entre andanes i s'han renovat prop de cinc quilòmetres de via, millorant considerablement les condicions de seguretat i confort de la xarxa", ha destacat.

Així mateix, preguntada per si hi ha més demanda en algunes línies s'augmentarà la freqüència de pas, ha assenyalat que en el seu departament "no fem res improvisat". "Estem estudiant també perquè per a això és necessari més personal i recursos", ha dit, al mateix temps que ha afegit que, si hi ha més demanda, es tractarà d'atendre.