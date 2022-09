Hartos de vivir con miedo, los vecinos de Béjar, en Salamanca, han contactado con El programa del verano para dar visibilidad a las situaciones que tienen que enfrentarse, cada día, debido a un hombre conflictivo que vive en la localidad.

Tal como ha informado el matinal de Telecinco, muchos vecinos han decidido vender sus viviendas. "Es un individuo de cuidado", ha destacado uno de los afectados por 'El Urbano'.

"Este personaje siempre va a la hostelería hablando mal y a dar por culo. Llega y si te puede espantar a toda la gente que hay en la terraza, lo hace. Va mesa por mesa increpando e insultando. Luego entra al bar y te dice que te va a matar, que te va a romper el bar y te lo va a quitar todo", ha destacado uno de los hosteleros de la zona.

Tras dos días intentando contactar con él, un equipo del matinal lo ha conseguido. En Béjar, todos conocen a 'El Urbano', pero muy pocos quieren hablar de él. Incluso, algunos han interpuesto denuncias contra él, pero al llegar el día de la citación, deciden retirarla por miedo a encontrarse cara a cara con él y que, después, haya represalias.

Ante las cámaras de El programa del verano, 'El Urbano' ha explicado que los vecinos que tienen problemas con él "son gilipollas" y que, si se meten con él o con su perro, los amenaza. Respecto a la agresión contra un conductor de autobús, ha destacado: "Eso fue porque me empujó él y a mí y yo le di con el brazo".

"Tú pregunta a la Policía. Yo estaría detenido, ¿no? No lo estoy", ha apuntado 'El Urbano' que ha agregado que "problemático sería si les diera de hostias": "Ahora no les doy. Yo solo me presento ante el juzgado, la jueza y el fiscal".

En lo que se refiere al miedo de los vecinos a denunciarle, 'El Urbano' ha sentenciado: "Son ellos los que se meten, no yo. Luego me enfadan, normal. Que les den por culo. Si tienen miedo, que se compren una casa ahí en el monte".