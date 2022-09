Baldoví assegura que Ribó és "el millor candidat que té Compromís per a l'Alcaldia de València"

Baldoví s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit en la seu nacional de Compromís, en la capital valenciana, per a parlar de diferents temes d'actualitat, preguntat per si Ribó ha de repetir com a cap de llista de Compromís a l'Alcaldia de València en eixos comicis.

"El millor candidat que té Compromís per a l'Alcaldia de València es diu Joan Ribó", ha assenyalat Baldoví, que ha indicat que fa aquesta afirmació "amb tota rotunditat".

Així, el portaveu de la coalició en la Cambra baixa ha mostrat la seua disposició a fer "tot" el que estiga en la seua mà "per a ajudar Joan -Ribó- perquè repetisca" com a candidat en la cita electoral del pròxim any.

Joan Baldoví ha ressaltat el treball desenvolupat per l'actual primer edil de València, des que va accedir a aquest càrrec en 2015, per a transformar la ciutat i aconseguir que siga "referent" de "la modernitat" en diferents àmbits.

"València hui no és la València que vam conéixer fa huit anys. Hui estic orgullós de passejar per València i veure la transformació urbana que s'ha fet en aquesta ciutat, referent de tantes i tantes coses de la modernitat", ha declarat Baldoví.