El músico y activista ambiental Nahko presenta en Barcelona su último trabajo 'Beautiful Trouble'

El artista estadounidense Nahko Bear es más que música, es motivación y activismo medioambiental que se enmarca en el movimiento mundial Medicine for de People, que da nombre también a su banda. El 'worldbeat' de Nahko, que difumina las fronteras entre el 'soul', el 'folk', el 'rock' y el 'hip-hop', se refleja en las canciones de su disco más personal, 'Beautiful Trouble', que presenta este viernes 2 de septiembre en la Sala Razzmatazz 3 de Barcelona.

Esta gira supone su regreso oficial a los escenarios desde que se parara el mundo por la pandemia en 2020. Un tiempo que Nahko ha aprovechado a fondo para componer sus canciones más reflexivas y personales hasta el momento. 'Beautiful Trouble' es una colección de canciones escritas durante la pandemia, centradas en el crecimiento, el valor y la resiliencia.

El canal en Youtube de Nahko and Medicine for the People suma más de 180.000 personas suscritas y sus vídeos acumulan millones de visualizaciones.

Nahko lanzó su álbum debut, 'On The Verge' (2011), con su banda Medicine for the People, pero su verdadera explosión llegó dos años después con 'Dark As Night'. El disco fue un éxito de crítica y comercial, aterrizando en el Top Ten de la lista Billboard Heatseekers.

Durante los siguientes cuatro años, Nahko lanzó otros dos álbumes célebres, consolidando su reputación como activista y defensor de la justicia social y ambiental. En 2020, Nahko lanzaba su cuarto álbum de estudio, 'Take Your Power Back', que lo situó en el número 1 como Artista Emergente, en el 2 como Álbum Alternativo y en la quinta posición como Mejor Álbum según la revista Billboard.

Después de varios álbumes con el grupo, Nahko comenzó una aventura en solitario y luego reunió a la banda en 2020 para el nuevo álbum 'Take Your Power Back'.

Sala Razzmatazz 3, calle Pamplona 88; viernes 2 de septiembre a las 21 horas; Precio: 23 euros.