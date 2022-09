'2046', de Wong Kar-wai, culmina les projeccions de la Filmoteca d'Estiu

'2046' és una seqüela de 'Días salvajes' (1991), que podrà veure's en la Filmoteca de València el 16 i 25 de setembre, i de 'Deseando amar' (2000) projectada en la Filmoteca d'Estiu la setmana passada. La pel·lícula continua la vida amorosa del periodista i escriptor Chow Mo-wan durant la dècada dels seixanta a Hong Kong, informa l'Institut Valencià de Cultura en un comunicat.

Chow Mo Wan (Tony Leung) està escrivint una novel·la des de l'habitació 2046 de l'Hotel Oriental d'Hong Kong. En la seua novel·la, un tren viatja cap a l'any 2046 ple de passatgers que volen recuperar els seus records. Els personatges del futur tenen el seu espill en històries d'amor del passat que l'escriptor ha viscut amb diverses dones (Gong Li, Faye Wong i Zhang Ziyi).

'2046' inclou elements de ciència ficció que es combinen de manera innovadora amb altres gèneres, com el melodrama. A més de cantonés i mandarí, es parla japonés, i la banda sonora compta amb temes en espanyol. '2046' segueix la línia estètica de les produccions anteriors del cineasta xinés: l'ús d'il·luminacions singulars, enquadraments molt estudiats i moviments de càmera molt lents, juntament amb una inclinació per l'interiorisme luxós i decadent.

El títol, '2046', és una referència a l'any en què conclou la promesa de Xina a Hong Kong de 50 anys sense canvis després de la seua devolució en 1997.

Conformat per cinc pel·lícules, la Filmoteca d'Estiu ha programat un cicle del cineasta xinés Wong Kar-wai, que després prosseguirà al setembre dins de la programació regular de la Filmoteca de València en la seua seu de l'edifici Rialto.

Malgrat haver nascut a la Xina continental, Wong Kar-wai (Shanghái, 1958) va estudiar i es va formar com a cineasta a Hong Kong, ciutat on transcorre la majoria de les seues pel·lícules. Considerat com un dels grans directors del cinema actual, Wong Kar-wai es caracteritza per un mètode de treball i un estil únics, molt vinculats a la seua col·laboració amb el director de fotografia Christopher Doyle.

Wong no parteix d'un guió tancat, sinó que crea les seues pel·lícules en el rodatge a partir d'idees merament esbossades. Potser és d'eixa immediatesa creativa impulsada per la intuïció, i del tractament fragmentari, a voltes quasi oníric, que dona a l'espai i al temps, d'on sorgeixen la cadència sensual i la potència evocadora de les seues pel·lícules.

Les seues obres són de ritme lent, on tot s'insinua i on res resulta obvi. Conten històries de cors trencats i amors impossibles, de records escruixidors i secrets mai revelats.

El cicle de la Filmoteca d'Estiu ha presentat en ordre cronològic cinc dels títols més destacats del director i guionista xinés: 'Chungking Express' (1994) (8 i 9 d'agost); 'Fallen Angels' (1995) (16 i 18 d'agost), 'Happy Together' (1997) (22 i 23 d'agost); 'Deseando amar' (2000) (25, 26 i 27 d'agost), i '2046' (2004) (2 i 3 de setembre). 'Fallen Angels' i 'Happy Together' s'han projectat en versió original amb subtítols en valencià.

Amb les dos projeccions de '2046' conclouen les activitats de la Filmoteca d'Estiu. El cicle 'Univers Wong Kai-wai' prosseguirà a la Filmoteca de València, ja dins de la seua programació regular, a partir del 16 de setembre, amb 'Días salvajes' (1991) (16 i 25 de setembre) i 'El fluir de las lágrimas' (1988) (17 i 18 de setembre).

PATRIMONI AUDIOVISUAL VALENCIÀ

Com en edicions anteriors, totes les sessions de la Filmoteca d'Estiu s'obrin amb la projecció d'una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, súper 8 mm i 9,5 mm), recuperades per la Filmoteca i realitzades i conservades en el seu arxiu fílmic. Es tracta de clips realitzats a partir de fragments de pel·lícules familiars de temàtica estiuenca, pàgines d'un àlbum de família que recorre diverses dècades.

Aquestes projeccions, recalquen des de la Conselleria de Cultura, "serveixen per a recordar la missió essencial de l'Arxiu de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva".

Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s'inicia a les 22.30 hores i la taquilla s'obri a les 21 hores. El preu de l'entrada general és de 3,50 euros, i 25 euros per a l'abonament de deu sessions. La programació per dies i la venda d'entrades anticipades en línia estan disponibles en la web de l'IVC: IVC.

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica en la ciutat durant el mes d'agost amb la celebració de la Filmoteca d'Estiu i les seues projeccions a l'aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d'Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l'any a la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

La celebració de la Filmoteca d'Estiu, que organitza tots els anys l'IVC, és possible també gràcies a l'Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, i al patrocini de Cerveza Turia.