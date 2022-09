Les Galeries de la Comunitat Valenciana inicien temporada amb Obert València del 23 al 30 de setembre

Així mateix, han apuntat que aquesta trobada, que en 2022 tindrà lloc entre el 23 i el 30 de setembre, reflecteix el panorama artístic i cultural de la Comunitat Valenciana.

A més de l'obertura de portes tradicionals al públic, durant eixa setmana es podrà gaudir de rutes guiades, taules redones i altres activitats "la principal missió de les quals no és altra que acostar l'art a la societat".

L'organització ha assenyalat que en 2022 augmenten els patrocinadors, les adquisicions i les activitats a més de generar-se un major acostament al públic amb l'augment de visites guiades, xarrades i l'obertura durant un horari més ampli de les galeries d'art "que compromet al sector amb la ciutadania i convida a gaudir de les obres contemporànies, dels espais i de les explicacions dels propis galeristes i artistes".

Les galeries participants en aquesta X edició d'Obert València són la sala castellonenca Espai Nivi Collblanc i l'alacantina Isabel Bilbao, així com les valencianes Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera Gallery, Galeria Cuatro, House Of Chappaz, La Mercería, Tuesday to Friday, Jorge López Galería, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, The Liminal, Gabinete de Dibujos, Galería Thema, i Vangar.

El 23 de setembre arrancarà l'esdeveniment amb una roda de premsa a l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) per a donar a conéixer els atorgats amb les adquisicions de la Conselleria de Cultura a la 'Millor Exposició' i de l'Ajuntament de València a l''Artista Destacat', i les adquisicions de diferents col·leccions com la de la Fundació Hortensia Herrero, la col·lecció DKV, l'empresa Gandia Blasco, Makma i la Fundació Juan José Castellano Comenge, i s'afegix enguany les de la Feria Marte, de Castelló i la col·lecció La Escalera.

Cervezas Alhambra, a través de la seua plataforma de creació contemporània crear/sin/prisa, se suma un any més a Obert València amb un premi que busca "reconéixer, difondre i potenciar les creacions dels artistes emergents i de les galeries que els acullen per a acostar-les a un públic més ampli i contribuir a la revaloració de les obres".

Aquest és un guardó que es triarà per votació popular a través de la xarxa i s'entregarà l'últim dia de l'esdeveniment, el 30 de setembre.