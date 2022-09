La Policía Nacional alerta de una campaña de mensajes falsos sobre la administración de la cuarta dosis del covid

Durante los peores meses de la pandemia del coronavirus, y todavía ahora, han circulado diversas cadenas de mensajes por redes sociales para alertar a la población sobre determinados supuestos, pero que eran un bulo y completamente falsas.

Una de las campañas de mensajes falsos más habitual relacionada con la crisis sanitaria ha sido la de los supuestos llamamientos para acudir a vacunarse contra el covid sin cita previa, sin que fueran anuncios oficiales.

Cómo detectar este bulo

En este sentido, la Policía Nacional ha vuelto a emitir una alerta en su red oficial de Twitter dirigida a la ciudadanía sobre un mensaje que está circulando por WhatsApp sobre la administración de la cuarta dosis de la vacuna y un supuesto hackeo para obtener tus datos personales.

La Policía recuerda que es completamente falso, por lo que aconsejan no seguir difundiendo este mensaje alarmista que no tiene ninguna contrastación oficial. Además, este tipo de mensajes suelen aparecer con faltas de ortografía o coherencia gramatical.

El mensaje que suele aparecer es el siguiente: "Para que toméis nota. Están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta Dosis de refuerzo. Os dirán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después piden que les deis un código que te mandan por SMS (para hackear el móvil). Si no se lo das cortan. Así hackean. Para que aviséis a familiares, amigos, etc. Lo acaban de pasar en la plataforma de sanidad".