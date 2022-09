Castelló activa descomptes del 30% en bons de viatge per al transport públic

Amb aquesta mesura, l'Ajuntament s'acull a les ajudes arreplegades en el Reial decret-llei 11/2022 de 25 de juny, i que podien ser sol·licitades pels consistoris per a reduir el preu dels títols multiviatge i incentivar l'ús del transport públic col·lectiu.

Així, el preu del Bo 10 Jove que té una tarifa de 6,80 euros passarà a ser de 4,75 euros; el bo de família nombrosa general de 10 viatges passarà igualment de 6,80 euros a 4,75 euros; i el bo de família nombrosa especial passarà de 6 euros a 4,20 euros. A més dels descomptes de les tarifes municipals, també s'aplicarà descompte per a tarifes coordinades com el Bo 10 normal -es reduirà de 8,20 a 5,70 euros- i el Bo 30 dies normal -de 30 a 21 euros-.

Els bons amb les noves tarifes podran adquirir-se des d'aquest dijous fins al 31 de desembre, podent ser utilitzats fins al 31 de gener de 2023. Es tracta d'una reducció finançada pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que, d'aquesta manera, l'Ajuntament s'acull a la mesura arreplegada en el Reial decret-llei 11/2022 que permet als ens locals sol·licitar ajudes directes per a implantar un descompte del 30% en abonaments del transport urbà. "Una mesura amb la qual busquem incentivar l'ús del transport públic a Castelló i ajudar les famílies, ja que contribueix a pal·liar els efectes derivats de la guerra a Ucraïna que s'estan traduint en augment de preus i dels costos energètics", ha indicat.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Jorge Ribes, ha destacat que aquesta mesura "va en la línia de l'aposta del govern municipal per promoure un major ús del transport públic, reduir el del vehicle privat en les ciutats i, en definitiva, fer un pas més cap a la mobilitat sostenible".

"Els descomptes van dirigits a més les persones joves i a famílies nombroses, com a ajuda per a les butxaques d'aquests col·lectius que ja feien ús dels bons i incentivant el seu ús per altres persones que no venien utilitzant aquesta modalitat de mobilitat per als seus trajectes quotidians", ha apuntat.

Les noves tarifes s'aplicaran a partir d'aquest dijous 1. Els bons amb descompte podran adquirir-se fins al 31 de desembre d'enguany però podran ser utilitzats fins al 31 de gener de 2023. Per a poder carregar els nous abonaments les persones usuàries hauran de tindre la targeta sense viatges.