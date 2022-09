El preu del Bonobús i de l'EMT Jove es redueix temporalment un 30% a partir d'aquest dijous

"L'EMT redueix un 30% els preus dels seus abonaments fonamentals, l'abonament de 10 viatges i l'EMT Jove", ha explicat l'alcalde, qui ha afegit en un comunicat que es pretén, d'una banda, "ajudar a totes la persones que ho necessiten, per l'augment tan important de preus que hi ha hagut, de més del 10%" i, per un altre, "incentivar l'ús del transport públic com un element fonamental de la mobilitat".

L'Ajuntament de València s'acull així les ajudes directes anunciades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica actuals recollides en el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.

D'aquesta manera, els usuaris podran adquirir aquests títols a un preu reduït entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. El Bonobús de 10 viatges baixa dels 8,5 a 6 euros, i el Bonobús personalitzat de 10 viatges (per a famílies nombroses i monoparentals) de categoria general es redueix de 6,80 a 4,80 euros, mentre que el de categoria especial passa de 4,30 a 3 euros. Per la seua banda, el títol de càrrega mensual EMT Jove (per a menors de 30 anys) es rebaixa dels 25 euros actuals a 17,50 euros.

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible en la capital valenciana, Giuseppe Grezzi, ha subratllat que "en moltes ocasions hem demanat al Govern central que adoptara mesures per a mitigar els efectes de la crisi actual que afecta el transport públic i a tota la ciutadania. Per açò, celebrem aquesta mesura que, al costat d'altres impulsades en l'àmbit per a millorar la qualitat del servici, contribueixen a fomentar l'ús del transport públic".

Els abonaments amb preu reduït es podran adquirir des d'aquest dijous en els punts de venda habituals, i podran ser utilitzats fins al 31 de gener. Els usuaris podran comprar-los en els llocs habituals: el bonobús en estancs, quioscs, web, App i Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC); els abonaments personalitzats i EMT Jove també en l'APP, web oficial d'EMT i OACs.