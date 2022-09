¿Zapatillas de Munich por 38 euros? Una oferta de Amazon que hay que aprovechar... ¡antes de quedarte sin número!

Al que le gustan las zapatillas de deporte (¡para vestir!) no se le contenta con cualquier modelo. Son capaces, solo con ver los colores y las formas, de descubrir desde la marca hasta el año en el que fueron diseñadas. Una habilidad digna de reconocimiento que, normalmente, se adquiere después comprar tantos modelos diferentes que no quedan habitaciones en casa en la que un zapatero vertical no luzca en algún rincón. Una colección que nunca pasa de moda que, sin embargo, no podemos hacer crecer al ritmo al que las marcas anuncian sus nuevas apuestas, pues habitualmente hay que hacer una inversión importante que, ahora, con la cuesta de septiembre frente a nosotros, es inasumible. A no ser, claro, ¡que leas 20deCompras!

Pocas cosas nos gustan más que, a primera hora de la mañana, rastrear las ofertas que los ecommerces más importantes lanzan para hacer las delicias de los usuarios; y, hoy en Amazon, hay una ideal para los amantes de las zapatillas. La conocida marca Munich está de rebajas en el catálogo del gigante de las compras online, y algunos de sus modelos míticos, como el Alpha, puede ser tuyo a partir de 38 euros... ¡dependiendo del número que tengas! Así que, corre, comprueba si el tuyo está entre los más rebajados y llévatelo antes de que se agoten.

Este modelo puedes ser tuyo desde 38 euros. Amazon

Las Munich Alpha son unas de las zapatillas clásicas de la firma más deseadas. Su comodidad y la variedad de colores que podemos encontrar en este modelo unisex es una de las claves de su éxito. Con esta oferta de Amazon, podemos renovar nuestro calzado desde 38,50 euros, un precio que tiene, por ejemplo, la talla 39 en el color Blue 66. Y es que, del modelo y la talla escogidos dependerá el precio final por lo que te recomendamos echar un vistazo a todas las posibilidades antes de comprar. Eso sí, no te preocupes por la talla porque, si lo deseas, puedes activar la opción prueba primero, paga después para que primero puedas comprobar si es el que te encaja.

Más modelos en oferta

El Alpha no es el único modelo de firma rebajado en el gigante del comercio online, puesto que también podemos encontrar el Dash Premium con hasta un 24% de descuento o las Sapporo con un 29% de descuento. ¿Quieres descubrir todos los modelos para renovar tu calzado?

