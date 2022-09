Meghan Markle sacude a la familia real británica en su nueva entrevista: "Harry siente que ha perdido a su padre"

Una nueva entrevista de Meghan Markle ha sacudido a la familia real británica con sus fuertes declaraciones. La esposa del príncipe Harry ha posado para la revista The Cut, el suplemento del periódico The New York Times, convirtiéndose en la portada de otoño y, además, hablando de varios temas controvertidos sobre los Windsor.

Desde que llegó a la familia, Meghan ha protagonizado algunas polémicas con el resto de miembros, pero asegura que siempre tiene que haber espacio para la reconciliación. "Creo que el perdón es muy importante. Se necesita mucha más energía para no perdonar. Pero se necesita mucho esfuerzo para hacerlo. Realmente he hecho un esfuerzo activo, sobre todo sabiendo que puedo decir cualquier cosa".

Markle asegura que la relación de su marido con el príncipe Carlos no es precisamente buena. "Harry siente que ha perdido a su padre. Harry me dijo: 'perdí a mi padre en este proceso'. No tiene por qué ser lo mismo para ellos que para mí, pero esa es decisión suya", ha asegurado.

Sin embargo, al causar una gran polémica, esas declaraciones fueron más tarde desmentidas por Omid Scobie, periodista del periódico, que aseguró: "Parece haber confusión en algunos titulares sobre esta cita en la entrevista de The Cut. Entiendo que el príncipe Harry en realidad se está refiriendo a la pérdida de su propio padre por parte de Meghan, y Meghan dice que no quiere que Harry pierda el suyo".

Sobre la redes sociales, Markle ha señalado que va a volver a unirse a Instagram después de alejarse de ello tras su separación de Windsor: "Tomé una decisión personal de no tener ninguna cuenta por mi propia salud, aunque eso fue un gran ajuste. Pasar de ese tipo de autonomía a una vida diferente fue duro, pero amaba a Harry y lo hice por él".

Además, otra vez ha vuelto a hablar sobre el racismo que han sufrido ella y su hija por parte de la propia familia real y de la prensa británica: "Hay, literalmente, una estructura en la que si quieres publicar fotos de tu hijo, como miembro de la familia, se las tienes que dar primero a la Royal Rota. ¿Por qué iba a darle una foto de mi hijo a la misma gente que lo estaba llamando negro antes de poder compartirlo con la gente que lo quiere? Dime cómo eso cobra sentido y entonces entraré en el juego".

El pasado mes de junio volvió junto a su marido y sus hijos para la celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel. Tal y como señala, fue un viaje con mezcla de sentimientos que le hizo reflexionar.

"Volví y mientras abría los cajones, pensé: 'oh, Dios mío. Esto es lo que escribía en mi diario. Fue un momento agridulce, ¿sabes? Pensar que nada de esto tenía que ser así", ha asegurado.