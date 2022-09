La extraña reflexión de Anabel Pantoja que ha preocupado a todos sus fans: "No fue mi mejor noche, el miedo se apodera de mí"

Después de un atípico verano, en el que remató su estancia en Supervivientes y luego viajó por muchas partes del mundo con su nuevo chico, Yulen Pereira, Anabel Pantoja decidió trasladarse hasta Canarias, donde tiene instalado su domicilio habitual.

Tras unos días allí, la influencer ha sorprendido con un extraño y enigmático mensaje que ha dejado un tanto preocupados a sus seguidores.

La andaluza ha escrito en sus stories: "Hoy no fue mi mejor noche. Y la gente que viva en Arguineguín, Canarias, sabe perfectamente por qué lo digo. Estaba segura de enfrentarme a mis miedos y a la nueva etapa. Pero no es fácil, sí, tengo que reconocer que el miedo se apodera de mí y me impide que suba escalones. Esta noche conseguí subir uno y sola", publicó Anabel, sin dar muchas explicaciones, junto a una foto de ella en el sofá de su casa que regenta desde que se separó de su marido, Omar Sánchez.

Anabel Pantoja. INSTAGRAM

Según Sálvame, Merchi, la madre de Anabel, no estaría muy contenta con la relación de su hija con el esgrimista, sobre todo por su enemistad con su consuegra, Arelys, con la que no se lleva nada bien.

"Ahora mismo para Merchi lo más importante es que su hija venga a trabajar al programa y que se deje de tantos viajes", ha explicado Kike Calleja. "Ella ha impedido que Anabel esté con Yulen y Arelys en Mallorca".

Así, desde Sálvame han querido dejar claro que, cualquier movimiento de la influencer está impulsado por su madre. "A Anabel le importa muchísimo la opinión de su madre y ella no apuesta por la relación con Yulen", ha desvelado el reportero, dejando en una mala posición a la joven y poniendo en entredicho el futuro de su relación con el deportista.