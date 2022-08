Tu horóscopo diario: jueves 1 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 1 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aún continuarás bajo un estado de ánimo encendido y airado, te enojarás con mucha facilidad y no te faltarán motivos porque en el trabajo te van a hacer alguna traición o una mala pasada. Pero como están en un momento de suerte, aunque muchas veces no lo creas, al final no les va a salir bien y saldrás airoso.

Tauro

Debes tener cuidado porque podrás sufrir una traición o alguna vivencia particularmente desagradable, ya sea en el trabajo o también en la vida íntima. Urano está en tu signo y te trae muchas sorpresas, por eso cuando parezca que todo está muy bien encauzado y va de maravilla, de repente se podría venir abajo.

Géminis

A pesar de tu listeza y habilidad, hoy te vas a encontrar muchos obstáculos y te enfrentas a un día muy fatigoso. Al final las cosas saldrán adelante y quitarás los obstáculos del camino, pero es probable que te cueste bastante trabajo. Haz lo contrario de lo que los demás estén seguros de que vas a hacer y triunfarás.

Cáncer

Aunque a veces tienes momentos de fe y optimismo, en los que ves todo claro y te sientes capaz de todo, sin embargo, estos momentos suelen durarte poco, y hoy te espera un día más inestable o de más altibajos emocionales. Pero si ayer te sentías capaz de hacer realidad tus sueños hoy, en realidad, nada ha cambiado.

Leo

Afortunadamente, hoy vas a ir claramente de menos a más. Por la mañana no te sentirás demasiado bien y las dificultades te abrumarán, con razón o sin ella. Sin embargo, según vaya pasando el día tu estado anímico va a ir mejorando y los problemas se van a ir diluyendo, de manera que al final te sentirás victorioso y feliz.

Virgo

Hoy tendrás un día más optimista y estarás más dispuesto a luchar por tus sueños y ambiciones, o por lo menos a no permitir que los que no te aprecian se salgan con la suya. Tendrás un buen día, aunque no será cómodo ni tranquilo, pero sobre todo porque tu estado de ánimo será más positivo. Triunfo sobre competidores.

Libra

De nuevo las ocasiones favorables volverán a encontrarse contigo. Tras algunos momentos de turbulencias recuperarás de nuevo el sentido positivo de tu vida y destino, y gracias a tu gran habilidad y diplomacia lograrás que quienes te rodean se acaben moviendo en la dirección que tú deseas, en el trabajo y vida íntima.

Escorpio

Solución de problemas sentimentales o tendencia a poner las cosas en positivo. Estás en un buen momento astrológico y los problemas tienden a resolverse, tanto en el trabajo como la vida íntima. Y aquellos que se queden fuera será porque eran un obstáculo para tu desarrollo o tu felicidad, y más adelante lo verás claro.

Sagitario

A partir de este momento se inicia una etapa francamente buena para ti, aunque no todos los días vayan a ser estupendos y triunfales. Excelentes influencias astrales te van a llevar a realizar grandes avances en tu vida profesional e igualmente en los asuntos del corazón. El nuevo curso que se inicia va a ser ideal para ti.

Capricornio

Comienzas una nueva etapa con mucha fortaleza y una ambición renovada que se complementará con un espíritu de lucha inigualable. Tienes grandes posibilidades, pero no te relajes, porque también a tu alrededor tienes importantes adversarios y personas que no desean tu ascenso aunque te den muchas felicitaciones.

Acuario

No te importa sufrir o tener pérdidas cuando estás seguro de que haces las cosas por una buena causa, y lo más importante es que comenzarás este nuevo curso con tus principios e ideales renovados y más fuertes que nunca, lo que muchas veces te va a llevar a crearte problemas o sufrir obstáculos innecesarios. Ten cuidado.

Piscis

Ten cuidado amigo Piscis porque estás a punto de tomar una importante decisión o darle un giro radical a tu vida, pero va a seguir un camino equivocado o te van a llevar a ello con engaño. No te precipites, piensa bien las cosas antes de hacerlas y te alegrarás mucho. Es momento de calma y reflexión, no de hacer locuras.