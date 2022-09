Este jueves entra en vigor la gratuidad de los abonos de Cercanías y Avant y la rebaja de hasta un 50% de los abonos de los transportes autonómicos. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que avanza que ya se han vendido casi 380.000 abonos y se han registrado más de medio millón de personas para comprarlos, responde también en esta entrevista sobre cuestiones referidas a la Ley de Vivienda, en la que habrá cambios aunque "no serán sustanciales", o sobre los peajes, que rechaza aplicar en la actualidad.

El PP, principal partido de la oposición, gobierna varias de las autonomías que deberán aplicar la ley, ¿han negociado con ellos?Con el PP es muy difícil negociar. El trámite parlamentario está abierto a que todos los grupos presenten enmiendas, pero recordemos que ellos anunciaron que no iban a aplicar la ley incluso antes de conocer el anteproyecto. No parece que el PP vaya a cambiar su dinámica de oponerse a todo. Han votado ‘no’ sistemáticamente a todas las medidas que van en defensa de las clases medias y trabajadoras. Han cambiado de líder, pero no de praxis política. Es lamentable, aunque este Gobierno ha demostrado que sabemos reunir acuerdos. Hemos sacado adelante más de 160 iniciativas legislativas. Un Ejecutivo al que el PP acusa de no pactar.