El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha instado al Gobierno a "sentarse en una mesa y poner negro sobre blanco" para definir un modelo de financiación de las vías de alta capacidad del Estado. Puigneró ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para valorar el primer año de la supresión de peajes en Catalunya.

Puigneró ha explicado que el modelo justo es aquel en el que se "pague por uso y que quien contamine más pague más", y ha recordado que la Generalitat ha defendido en muchas ocasiones el modelo de viñeta aunque cree que en la actualidad se debe avanzar hacia los nuevos modelos tecnológicos que permiten afinar más la tarifación.

Por su parte, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, ha afirmado que "ahora no es el momento" de abordar una implementación de sistemas de pago a corto plazo. En este sentido, Flores ha explicado que el ministerio ha iniciado este mes de agosto un "estudio de alternativas" de mecanismos de pago, con el propósito de analizar "todas las posibilidades". Sin embargo, el ministerio no ha concretado fechas, y Flores ha afirmado que el estudio tiene un plazo aproximado de un año, con lo que no se espera que antes de 2025 se pueda implementar ningún otro sistema de pago en el AP-7 y la AP-2.

Puigneró ha insistido en la degradación de estas vías y ha dicho que "la seguridad de estas vías no puede esperar al 2025", y ha pedido a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que se defina cuanto antes el modelo tecnológico para financiar las vías de alta capacidad.

El levantamiento de los peajes de la AP-7 y la AP-2, realizado el 31 de agosto de 2021, ha supuesto un ahorro de cerca de 600 millones de euros para los usuarios, según ha detallado el Ministerio de Transportes , que hace un año cifró ese número en 750 millones. Un año después, el tráfico de la AP-7 se ha incrementado en un 40%, mientras que el de la AP-2 un 122%.

Ante esto, Transports ha puesto en marcha una cuarentena de actuaciones para "mejorar la funcionalidad y resiliencia de las vías", dotadas con un presupuesto total de 1.050 millones de euros.