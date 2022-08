Pese a que, al estar de vacaciones, Anabel Pantoja pensaba que iba a estar más relajada, no ha podido tener esa suerte. No solo por las ganas de la prensa de pillar a la sobrina de Isabel Pantoja con su nuevo novio, Yulen Pereira, sino porque su expareja Omar Sánchez no ha dejado de dar titulares desde que ella volvió de la isla de Supervivientes. Y su madre es la que menos contenta está por todo lo que está pasando.

Según Sálvame, Merchi, la madre de Anabel Pantoja, no estaría muy contenta con la relación de su hija con el esgrimista, sobre todo por su enemistad con su consuegra, Arelys, con la que no se lleva nada bien.

"Ahora mismo para Merchi lo más importante es que su hija venga a trabajar al programa y que se deje de tantos viajes", ha explicado Kike Calleja. "Ella ha impedido que Anabel esté con Yulen y Arelys en Mallorca".

Así, desde Sálvame han querido dejar claro que, cualquier movimiento de la influencer está impulsado por su madre. "A Anabel le importa muchísimo la opinión de su madre y ella no apuesta por la relación con Yulen", ha desvelado el reportero, dejando en una mala posición a la joven y poniendo en entredicho el futuro de su relación con el deportista.