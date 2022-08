La Mesa del Parlament decide el jueves si mantiene la suspensión de Borràs como presidenta o lo reconsidera como pide Junts

La Mesa del Parlament retoma el próximo jueves 1 de septiembre su actividad con la primera reunión del nuevo periodo de sesiones. Se reunirán con un único punto sobre la mesa: la petición de reconsideración de JxCat sobre la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la cámara.

Previsiblemente, la demanda se tumbará, ya que la mayoría de la Mesa –ERC, PSC y CUP- ya han manifestado que se mantendrán en su posición. Esta también será la primera Mesa que se celebra sin Borràs, y con la republicana Alba Vergés encabezándola como vicepresidenta primera en funciones de presidenta. La convocatoria, hecha por Vergés, cita a la Mesa a las 09.30 horas y a la Junta de Portavoces media hora más tarde, a partir de las 10 horas.

La presidenta de la cámara fue suspendida el pasado 28 de julio en aplicación del artículo 25.4 del reglamento, después de que se le abriese juicio oral por un presunto fraccionamiento de contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

JxCat señala que el proceso de reconsideración del acuerdo, según las "recomendaciones del equipo jurídico" de Borràs, servirá para "agotar todos los recorridos administrativos antes de abrir la vía judicial en Europa".

El lío sobre el caso Borràs no parece que tenga visos de resolverse pronto, y la oposición reclama soluciones. Los socialistas han puesto plazos: quieren que el desenlace llegue antes del 15 de septiembre. Llaman a JxCat y ERC, que votaron a favor de la presidencia de Borràs, y a la CUP, que se abstuvo, a que acuerden una nueva presidencia. Aunque no aclaran cómo actuarán si se llega a la fecha límite sin resolver la situación.

En el caso de los 'comuns', estos creen que la responsabilidad recae en Junts y ERC. Y que tendrían que ser los republicanos los que sean "valientes" para encarar el asunto, puesto que JxCat no aparta a Borràs de 'motu proprio'.

El president del Govern, Pere Aragonès, dijo en una entrevista que la mejor manera de superar la interinidad, que "no es buena", es "la elección de una nueva presidencia". La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, instaba el pasado lunes a Junts a hacer una propuesta para superar la interinidad y resolver esta situación "cuanto antes mejor". Pero JxCat rechaza proponer a un candidato a presidir el Parlament en sustitución de Borràs.

Voto deleago de Lluís Puig

Pero este no será el único tema espinoso que tendrá que tratar la Mesa en este periodo de sesiones. Vergés tendrá sobre la mesa el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig. El Parlament cerró el periodo ordinario de sesiones sin firmar el acta de los plenos de julio, donde se contabilizó verbalmente el voto delegado de Puig a pesar de que no aparecía en el panel electrónico para no implicar a funcionarios.

Esta fue la fórmula, avalada por la mayoría independentista en la Mesa, para hacer frente a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el voto delegado de Puig, huido en Bruselas. Según fuentes parlamentarias, será Vergés la encargada de dar el visto bueno a las actas de los plenos del Parlament en los que se ha contabilizado verbalmente el voto de Puig.

Sin embargo, el Parlament no tiene previsto celebrar ningún pleno hasta finales de septiembre. De hecho, el debate de política general, previsto para el 27 y el 30 de septiembre y donde los grupos llevan a votación diversas propuestas de resolución, será el primero de este periodo de sesiones. ERC ha planteado que convendría modificar el Reglamento para solucionar el voto delegado de Puig.

Precisamente, en este debate de política general, Aragonès se ha comprometido a formular una "propuesta amplia" para la autodeterminación, más allá del independentismo. Afirmó que "es la hora de una propuesta inclusiva de solución del conflicto político y que permita que a la ciudadanía de Cataluña se la trate como mayor de edad". El debate de política general se interrumpirá un par de días entre las sesiones del pleno por el juicio a la diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant en el Tribunal Supremo por haberse negado a responder las preguntas de Vox.

Finalmente, durante los próximos meses, el Govern negociará los presupuestos de 2023, que tendrían que pasar por el pleno para ser aprobados antes de que acabe el año si el ejecutivo quiere cumplir con la voluntad expresada de que entren en vigor el 1 de enero.