Harry Styles detiene un concierto al recibir un 'nugget' de pollo lanzado por una fan: "No te lo comas, te conseguiremos otro"

Los conciertos son lugares en los que pueden ocurrir acontecimientos de todo tipo, tanto para el artista como para los asistentes. En este caso, el sorprendido ha sido Harry Styles.

El cantante está acostumbrado a recibir regalos de todo tipo mientras está en el escenario. Pero el último detalle que le han hecho durante su actuación en el Madison Square Garden (Nueva York), no se lo esperaba para nada.

Desde primera fila, alguien le lanzó nada más y nada menos que un nugget. "Interesante, un enfoque muy interesante. ¿Quién me ha tirado un nugget de pollo?" fue lo primero que dijo, bastante sorprendido.

Ante tal acto, los espectadores empezaron a gritar a coro que le diese un mordisco. Algo que el cantante no iba a hacer por varios motivos. "Lo primero de todo: esto está frío. Y asumo que debe de estar muy frío. Y no como pollo, no como nada de carne", recordó el artista antes de devolverlo al público, ya que lleva sin probar este tipo de alimento dos años porque es vegano.

Asimismo, Styles aprovechó para devolver la broma y le dijo al fan que se lo había lanzado: "No te lo comas, no vayas a por él. No te preocupes, te conseguiremos otro nugget".

Por suerte, el exintegrante de One Direction se tomó este acto como una broma y no se molestó por ello, ya que prosiguió con el concierto como si nada hubiese ocurrido.