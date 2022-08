CSIF denuncia el impago de guardias a médicos residentes en el Clínico y exige su abono de inmediato

CISF ha explicado en un comunicado que estos profesionales "no recibieron en julio las percepciones que les correspondían por guardias hospitalarias" y entonces desde la dirección del centro "se justificaron en un fallo en la tramitación". La situación se ha reproducido en agosto ya que, junto a su nómina, "tampoco han percibido el pago de las guardias".

Según el sindicato, esta situación "vergonzosa" genera "estrés y ansiedad" en el personal afectado, con unas nóminas bajas y con unos gastos elevados, ya que en la inmensa mayoría de los casos procede de otras localidades o autonomías y vive alquilado. La central sindical incide en que los impagos pueden alcanzar entre 800 y 1.000 euros por profesional.

Para CSIF, es "lamentable" que esto ocurra, "máxime en unverano intenso y con escasez de personal por falta de sustituciones, lo que ha multiplicado la labor en los hospitales y ha llevado a doblar guardias".

CSIF cree que la respuesta de la dirección del departamento, "alegando fallos en tramitación y limitándose a decir que ya les pagarán a final de septiembre y que pongan una reclamación, supone una falta de respeto a estos profesionales que lo están dando todo y demostrando su capacidad".

El sindicato exige el "pago inmediato" de la retribución correspondiente a las guardias de julio y agosto y no esperar a finales de septiembre, junto a la siguiente nómina, como les ha respondido la Administración. Además, insta a que estos fallos "no vuelvan a producirse" y recuerda que ya denunció el pasado 7 de julio que más de un centenar de médicos residentes incorporados el 25 de mayo todavía no había cobrado su primera nómina.

La central sindical exige a la Conselleria que "muestre el respeto que merecen sus profesionales abonándoles sus retribuciones completas cuando corresponde".