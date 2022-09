Ribera mantiene la incógnita sobre la térmica de As Pontes al no determinar todavía si habrá suficiente electricidad este otoño-invierno

El otoño está cada vez más cerca y el Gobierno no tiene todavía, al menos de manera oficial, una conclusión definitiva sobre si con las fuentes de energía disponibles se podrá generar la electricidad suficiente que necesitará el país en los meses más fríos o si hay que ampliar los recursos y recurrir al carbón en la central térmica de As Pontes. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargó a principios de verano un informe sobre esta cuestión a Red Eléctrica, que aún no lo ha presentado, manteniendo en vilo a los trabajadores de la térmica gallega, que siguen sin saber si continuará el desmantelamiento de la instalación o si durante un tiempo seguirán funcionando algunos de sus grupos.

Ribera se reunió el lunes pasado con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, dentro de la nueva ronda de consulta que ha abierto la vicepresidenta para elaborar el plan de contingencia energética. Es en el marco de estas conversaciones en el que Ribera se vio el martes con el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, empresa que continúa renegociando con Argelia su contrato de compra de gas, y, este miércoles, con el consejero delegado de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, con quien la vicepresidenta ha tenido sonados desencuentros en los últimos meses.

Todas las partes están llevando esta serie de reuniones con la máxima discreción, pero sí se sabe lo que no hubo sobre la mesa del encuentro entre Ribera y Corredor. De momento, no está terminado el informe que el Gobierno encargó en julio a Red Eléctrica para determinar si está cubierta la demanda eléctrica prevista para los próximos meses. Si no es así, el Gobierno se plantea mantener la actividad en parte de la central térmica de As Pontes, que genera electricidad a partir del carbón, y no desmantelarla totalmente como está previsto en principio.

"Si Red Eléctrica dice que en sus escenarios es posible garantizar el 100% de la electricidad sin necesidad de mantener abierta As Pontes, no tiene sentido hacerlo porque es un incremento de costes y salir a buscar carbón, que también está extraordinariamente caro y retrasar un proceso de cierre", dijo Ribera al principio del verano.

Entonces, el Gobierno reunió a ongs mediombientales y sindicatos para plantearles hasta tres escenarios sobre qué podría ocurrir con As Pontes. Uno supondría el cierre y desmantelamiento ya previsto y los otros dos, su una continuidad de algunos de sus grupos, bien para abastecer de electricidad a España o hacerlo a algún otro país de la UE más expuesto al gas ruso.

Situación surrealista

Mientras se toma la decisión, en la central térmica los trabajadores califican la situación de "surrealista" porque, a la vuelta del mes de agosto, en el que no ha habido producción, siguen sin saber qué pasará en el corto plazo con la central térmica y también con sus trabajos.

"Estamos en stand by", dicen fuentes sindicales, que llegado septiembre no saben todavía si el Gobierno recurrirá a mantener la actividad de la central, que supone generar electricidad a partir del carbón. En ese caso, los empleados de la planta tampoco tienen pistas de qué grupos se mantendrían en funcionamiento y qué parte se desmantelaría como está previsto.

En As Pontes se tiene en cuenta la "versión oficial" sobre esta falta de definición, que tiene que ver con que todavía no está listo el informe de Red Eléctrica sobre la suficiencia de la oferta de electricidad. Sin embargo, fuentes sindicales apuntan también al plan inamovible de Ribera de terminar la legislatura con consumo "cero" de carbón, un objetivo que se acrecienta aún más, indican, a medida que se acerca el final de la legislatura y se acerca el periodo preelectoral.

Fuentes de Transición Ecológica se limitan a indicar que el informe de Red Eléctrica todavía no está presentado, mientras que Ribera sigue apuntando al fin del carbón y de las centrales térmicas. Su tesis es que, como el gas, la mayor parte del carbón que consume la UE también proviene de Rusia y que en los últimos meses también se ha encarecido. En una entrevista en RAC1 el pasado martes, la vicepresidenta apostó por seguir avanzando en la independencia de Moscú no solo del gas, también de otras materias primas entre las que citó el carbón.