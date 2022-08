Protagonista del final de la Guerra Fría

Entre los recuerdos que va dejando atrás la vida, siempre he conservado el del día que conocí de cerca a Mijail Gorbachov. Fue en Oporto, hace la tira de años, donde se celebraba el congreso del siempre ortodoxo hermético Partido Comunista Portugués. Había conseguido infiltrarme entre el reducido grupo de invitados, casi nadie de medios de comunicación no afines, y observadores internacionales. Todo era muy secreto y enigmático.

Enfrente del reducido número de invitados extranjeros entre los que me encontraba, casi todos del ámbito soviético, diez o doce vejestorios ocupaban la mesa presidencial en la que sobresalían los miembros de la representación del Soviet Supremo que habían llegado la víspera expresamente desde Moscú en homenajea uno de los partidos comunistas europeos más afines a su ortodoxia. En medio de una retahíla, todas del mismo corte, un compañero extranjero de asiento, creo que polaco, me dijo al oído:

"Fíjese en ese del lunar en la calva del más joven de la mesa, es Gorbachov, el nuevo miembro del Soviet. No le pierda de vista, es el que apunta a suceder a Brehnev y Androporv".

En un descanso de aquellas pesadas sesiones, aliviado con un generoso cóctel del mejor vino del Dao, intenté acercarme a él, pero el férreo servicio de seguridad que rodeaba a todos los invitados destacados me apartó de un empujón. No lo conseguí, pero si me quedó grabada la curiosidad sobre su futuro. Pronto se confirmó el pronóstico, aunque tardó en confirmarse la imagen de que no dejaba de ser un líder fiel a la ortodoxia comunista de sus antecesores, pero empezaba a mostrar otro estilo de manejo del secretariado del partido.

En el ambiente imperaba el interés por la Guerra Fría, que nos atemorizaba a todos, y en un momento de cierta distensión, asistí a las cumbres de Gorbachiv con el presidente Ronald Reagan en Helsinki y Ginebra, aunque nunca de poder aproximarme a él y menos entrevistarle. Ante la prensa se mostraba parco en palabras y nunca sin ir más lejos de las buenas intenciones de lograr la paz que parecía ser el objetivo que perseguía. Cuando empezó a hablarse de la glasnov y la perestroika, dos cambios que rompían el hermetismo soviético, mi interés por sus prometedoras iniciativas fue en aumento.

Desde entonces tuve muchas oportunidades de escribir desde los Estados Unidos sobre aquellas iniciativas en las que nadie confiaba. De hecho muchos no nos convencimos hasta que por estas fechas veraniegas, estando de vacaciones en su residencia en el mar Negro, las enemigos más intransigentes de sus reformas intentaron un golpe de Estado que se resolvió a medias cuando los tanques siguiendo al alcalde de Moscú, Boris Yelsin, le repusieron en el poder.

Fue por poco tiempo y en precario, siempre bajo la sombra de Yelsin que gracias los tanques que había movilizado, estaba ganándose las simpatías populares, terminó su etapa en el poder político , aunque nunca ya de su protagonismo internacional en defensa de la libertad y la democracia que había predicado con su ejemplo. Había perdido las riendas de una Unión Soviética que se disolvió en pocos meses, pero encontrado el respeto general y la influencia que ejercía en las elaciones internacionales y su defensa de la paz.

La muerte de su esposa, Raisa Gorbachova, a la que siempre se mostraba muy vinculado, le afectó mucho y empezó a apartarle de su protagonismo. Su muerte deja detrás la imagen de un héroe de la libertad y la paz. Solamente algunos fanáticos residuales del comunismo fracasado que significó la URSS reniegan de su memoria y le consideran un traidor a sus ideas. Cada vez son menos por suerte. Personalmente me ha dejado la frustración de no haber conseguido nunca hacerle la entrevista con la que tantas veces había soñado.