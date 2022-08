Cuidado con los timos si intentas comprar una entrada de reventa para el concierto de Coldplay en Barcelona.

La banda británica Coldplay anunció su vuelta a España con cuatro conciertos en el Estadi Olimpic Lluís Companys en Barcelona, los días 24, 25, 27 y 28 de mayo de 2023, ante la gran demanda del público. Sin embargo, la venta de entradas online dio lugar a eternas listas de espera, dejando a muchos fans sin la posibilidad de ver a Chris Martin en directo. Por ello, muchos han intentado conseguir una entrada de reventa.

Algunos usuarios han denunciado en redes sociales haber sido víctimas de un timo al comprar entradas falsas o duplicadas en Viagogo o al desaparecer el supuesto vendedor tras abonar el dinero. Si has sido víctima de un timo, puedes compartir tu caso en el chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) o a través del correo electrónico timo@maldita.es.

Cuentas falsas que desaparecen al recibir nuestro dinero

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con varias víctimas que denuncian haber sido timadas al intentar comprar una entrada de segunda mano a través de un particular. Estos relatos tienen varios puntos en común: se comunican con el timador a través de una publicación en redes sociales, pide el abono del dinero de forma directa y después bloquea todas las comunicaciones con el comprador una vez ha recibido el dinero.

Es el caso de Lucía, una víctima de este timo, que después de estar "muchísimas horas conectada y haciendo cola" y no conseguir una entrada, decidió contactar con uno de los anuncios que vio a través de Twitter de gente asegurando que vendía su entrada.

Según relata, Lucía habló con el supuesto vendedor, que le pidió su correo para enviarle las entradas. "Me dijo que me lo mandaba por correo y que le diera mi mail, primero le di mi mail y él me mandó un enlace al cual yo tenía que entrar y transferirle el dinero", asegura. Pero cuando llegaron las entradas, Lucía notó algo raro, ya que los tickets tenían la apariencia de ser falsos.

Captura de las supuestas entradas que recibió la víctima. Maldita

Si escaneamos el código QR, podemos observar que nos lleva a un enlace a Wiki Media y que no tienen relación alguna con el concierto de Coldplay. Por lo que Lucía tenía razón al sospechar de esta entrada. Al darse cuenta del engaño, se intenta poner en contacto con el vendedor, solicitando el correo original a través de donde supuestamente recibió las entradas el vendedor. Al llegarle esta petición, el vendedor bloqueó a Lucía en redes sociales y borró la dirección de correo a través de donde le envió las entradas falsas.

Captura de la conversación a través de Twitter y del perfil del falso vendedor. Maldita

Al intentar contactar con el vendedor a través de la app que realizó el pago, Verse, el usuario también había sido borrado. Lucía admite que perdió 180€ y, aunque podría "haber perdido muchísimo más dinero", asegura que va a denunciar su situación. "Lo único que pretendo contando lo que me ha pasado es que la gente sea consciente de que la mayoría que venden entradas son así y yo creo que esta persona puede haber hecho lo mismo conmigo y con más personas, hay que ir con mucho cuidado", argumenta.

Otra compradora, Paola, se ha puesto en contacto con nosotros al sospechar que iba a ser timada a través de la venta de un particular. Tras quedarse sin entradas, Paola contactó a través de Milanuncios con una persona que vendía las entradas por 100€. Tras establecer un diálogo fuera de la aplicación a través de correo -una vía menos segura-, el vendedor le asegura que ofrece las entradas ya que se equivocó de día al comprarlas a través del portal de reventa Viagogo, eligiendo entradas para el 28 de mayo -la cuarta fecha anunciada para el concierto- en lugar de para el día 25 de mayo.

Al pedir un recibo de la compra, el vendedor muestra que supuestamente habría comprado las entradas el 24 de agosto. Pero el anuncio de la cuarta fecha del concierto no fue anunciada hasta el propio 25 de agosto.

Captura de la conversación con el falso vendedor y el supuesto justificante de compra. Maldita

Tras sospechar, Paola pidió alguna otra prueba de la veracidad de estas entradas, como una fotografía en físico de las mismas omitiendo información sensible. Pero, ante esta petición, el vendedor terminó toda comunicación. Buscando el número de teléfono de este vendedor (otro de los consejos que os damos si vais a comprar en portales de segunda mano), encontramos comentarios de otras personas que avisan de un timo similar en ocasiones anteriores, siguiendo el mismo método.

Precios desorbitados y entradas duplicadas

Pero no solo encontramos víctimas que han recurrido a un particular para intentar comprar una entrada. Algunos usuarios en redes sociales han dado la voz de alarma después de comprar en el portal de compraventa Viagogo dos entradas “por 700€” que sospechan que pueden ser falsas.

Si accedemos a este portal, supuestamente aparecen disponibles entradas para el concierto. Eso sí, a un precio que ronda los 300 € y 400€, muy por encima del precio oficial de las entradas, que oscila entre los 50 € para las gradas más alejadas y los 485€ para la entrada VIP más cara.

Desde Maldita.es ya os hemos advertido de los peligros que tiene Viagogo. Mientras que la página se define como "la mayor plataforma secundaria de entradas para eventos en directo del mundo" y aclara que son los vendedores quienes establecen los precios de las entradas que "pueden ser mayores o menores que su precio nominal", lo cierto es que no solo cuenta con varias quejas de los usuarios, sino que la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de las malas prácticas de este portal al vender entradas duplicadas, uno de los mayores riesgos de la reventa.

Si estás interesado en comprar entradas de reventa para el concierto de Coldplay, en este artículo te dejamos una serie de consejos para evitar timos con la reventa.