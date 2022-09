Todas las dudas y sospechas que rodean a Juan Francisco Vargas, el padre de Yéremi

Juan Francisco Vargas, el padre del niño desaparecido hace 15 años en Gran Canaria, Yéremi Vargas, está de nuevo acusado de haber cometido un delito, en este caso de malos tratos. Las dudas y las sospechas sobre su persona cada vez son más, ya que además de este proceso, está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a dos menores. Ambas investigaciones todavía están en curso.

En esta ocasión, Vargas vuelve a ser noticia este martes tras ser detenido por supuestos malos tratos sobre su pareja. La víctima ya lo demandó por presuntos episodios de violencia el pasado mes de febrero, pero retiró la denuncia y el procedimiento se archivó.

La mujer ha confesado ahora a los agentes que estuvo coaccionada por su pareja, que la obligó a mentir y a retirar dicha denuncia.

En libertad provisional

Actualmente, Juan Francisco se encontraba en libertad provisional a la espera de juicio, ya que estaba siendo investigado por dos supuestos delitos de abusos sexuales tras las denuncias, hace aproximadamente un año, de dos menores. En uno de los casos, la víctima fue de su propia familia, mientras el otro fue a la hija de una expareja suya.

Los agentes le siguen investigando por sendos delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de edad.

Se le interrogó tras la desaparición de su hijo

Tras la desaparición de Yéremi, Juan Francisco Vargas fue interrogado por los investigadores porque un testigo aseguró haberle visto dentro de un Opel Corsa en la zona donde desapareció su hijo. Su implicación, en cambio, quedó descartada después de que otros testigos confirmaran que ni siquiera se encontraba en Vecindario en el momento de los hechos.

Otra versión fue que pudiera tener algún problema con el trafico de drogas y el secuestro fuera un ajuste de cuentas. Una versión que también fue rápidamente descartada.

Según la declaración de Vargas, ese día había trabajado en una finca y a la hora en la que la investigación cree que se pudo producir el supuesto secuestro de Yeremi estaba en otro lugar de la isla. Finalmente se pudo comprobar la coartada, ya que durante las horas en las que se cree que pudo desaparecer el niño fue parado por la Guardia Civil, que le había pedido la documentación ya que estaba viendo una carrera de rallys.

En su momento, Vargas confirmó que la relación con la familia de la madre de Yeremi era "tensa". Según la versión de Juan Francisco, la madre no le dejaba ver a otro de los hijos que tenían en común, pero que "le habían aconsejado" que no denunciara para "no provocar problemas con la investigación de Yéremi".

15 años de la desaparición de Yéremi Vargas

Este 10 de marzo se cumplieron 15 años desde que desapareciera el pequeño Yéremi Vargas. Tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

La investigación dio un nuevo giro cuando la Guardia Civil anunció el 3 de marzo de 2012 que tenía nuevos datos. Datos sobre un vehículo y ropa del menor. Pidió la colaboración ciudadana esperando que estos contribuyeran a mantener vivo el caso a partir de algún detalle proporcionado por los vecinos.

Así, en el año 2012, la Benemérita trabajó sobre varias hipótesis, tales como venganza familiar, tráfico de seres humanos, pederastia o tráfico de órganos. Investigaron a 195 personas acusadas de pederastia. También a menores de 65 años y con delitos a niños menores de quince años, a 15 presos acusados por estos mismos delitos. También a varias personas de la isla vinculadas a este tipo de delitos.

El 1 de junio de 2016 la Guardia Civil localizó a un sospechoso de la desaparición y homicidio de Yéremi. Se trataba de Antonio Ojeda 'El Rubio', que se encontraba en prisión en Algeciras (Cádiz) desde 2015 por abusar sexualmente de otro menor.

A finales de ese mes, el sospechoso fue trasladado hasta la cárcel de Juan Grande, al sur de Gran Canaria. Compareció ante el juez el día 13 de julio, aunque se negó a declarar y a ofrecer muestras de ADN.

En septiembre de 2016 un compañero de celda de 'El Rubio' dijo que le había contado cómo un vecino acabó con la vida del menor. También que quemó su cuerpo, algo que el acusado niega. A finales de 2016, Antonio Ojeda fue condenado a cinco años de prisión por una agresión a otro menor. Un menor que jugaba en una calle de El Doctoral en el año 2012. Salió de la cárcel por ello el 9 de marzo de 2020, hace ahora un año.

En ese momento, otro compañero de prisión contó que tras conocer esta sentencia, se hundió. Y que dijo que el caso de Yéremi "se le había ido de las manos" y que tuvo que "desaparecerlo".

Sin pruebas ni indicios

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana consideró que no existían pruebas ni indicios sólidos que incriminasen a 'El Rubio'. Archivó las diligencias abiertas contra él, decisión que fue ratificada en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana ordenó en un auto de septiembre de 2021 la reapertura del caso de la desaparición de Yéremi.