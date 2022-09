Cuando la normalidad es noticia: primera vuelta al cole (casi) sin restricciones por la covid desde que comenzó la pandemia

La normalidad, generalmente, no es noticia. Pero esta vez sí. Y buena. Esta vuelta al cole, prevista para entre este lunes y el próximo 12 de septiembre -en función de cada Comunidad-, será el primer regreso a las aulas sin restricciones por la covid desde la irrupción de la pandemia. Por ley ya no es obligatorio llevar mascarilla, ni hacer cuarentena si estás contagiado. La última medida que quedaba obligaba a mantener cierta cautela en el comedor, único lugar donde se recomendaba seguir manteniendo al menos 1,2 metros de distancia de seguridad entre alumnos de diferentes grupos de convivencia estable. Pero ni esta ha aguantado. La favorable actual situación epidemiológica, con el menor número de casos graves de coronavirus desde que hay registros, ha llevado al Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas a acordar la eliminación de todas medidas para este curso 2022-2023.

Según acordó la Comisión de Salud Pública el pasado viernes, el protocolo que recoge las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19 en los centros educativos ha sido actualizado de cara al curso que ahora arranca, en el que ya no será necesario guardar la distancia interpersonal en ningún espacio de los centros y en ninguna etapa educativa.

El anterior protocolo ya eliminaba la obligación de llevar mascarilla en el interior de las aulas y permitía interaccionar entre sí a diferentes grupos de convivencia estable "tanto en exteriores como en interiores, excepto en el ámbito de comedor". También antes de finalizar el curso se eliminó la obligación de hacer cuarentena a las personas contagiadas, por lo que incluso alumnado y profesorado podían seguir asistiendo a la escuela con covid (pero con mascarilla).

"Es estupendo que la normativa general se aplique a la escuela y que este año empecemos el curso de forma más normalizada, porque el año pasado no fue así, a pesar de que ya se había demostrado que las aulas son espacios seguros", celebra la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), María Capellán. En su opinión, es necesario ahora "dar especial importancia a la educación emocional", pues si bien el curso arrancará con aparente normalidad, el alumnado sigue arrastrando las secuelas emocionales de la pandemia. "El número de suicidios y las consultas a los psicólogos privados -porque la Sanidad Pública no puede absorber tanta demanda- han aumentado", argumenta Capellán a este periódico, para instar a "dar más valor" a la formación en valores y dejar al margen las diferencias políticas y centrarse en la educación de las generaciones futuras.

No tendría sentido aplicar más medidas ni penalizar a los niños en un contexto de mucha transmisión y poca enfermedad"

Por su parte, el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, que forma parte del grupo de especialistas que asesora al Gobierno en la elaboración de los protocolos sanitarios para las escuelas, asegura a 20minutos que hay pocos aspectos que actualmente le preocupan de la vuelta al cole. "Me gustaría que esta vuelta al cole fuera una vuelta al cole normal y no especial como las dos últimas. En principio, no hay ninguna medida de prevención obligatoria que quede, excepto aquellas que quieran aplicar los colegios por sí mismos, pero no por ley o recomendación de los pediatras. Lo único que queda es el uso de la mascarilla en el transporte escolar, que se comporta como transporte público", que es uno de los pocos lugares donde todas las personas mayores de seis años han de seguir llevando mascarilla para acceder, así como los centros sanitarios y sociosanitarios. "No tendría sentido aplicar más medidas en un contexto de mucha transmisión y poca enfermedad, no tendría sentido penalizar a los niños más que a los adultos, para los que ya no se está haciendo nada en cuanto a prevención", agrega.

El presidente de la Federación de directivas y directivos de centros públicos de Educación Infantil y Primaria (Fedeip), Vicent Vañes, celebra la decisión y espera "que no tengamos que dar pasos atrás". En el claustro del último jueves, primer día de trabajo tras las vacaciones veraniegas para el profesorado, el equipo del CEIP Bartomeu Llorens i Royo de Catarroja (Valencia) -donde trabaja Vañes-, comenzó a organizar el curso con "criterios de normalidad" y por ello se han eliminado ya las entradas escalonadas, se han reabierto las fuentes, se han retirado los carteles de limitación de aforo en los aseos, así como toda la señalética para guardar la distancia dentro del centro. Este curso, además, ya no habrá alumnado comiendo en las aulas por falta de espacio en el comedor. Empiezan, pues, "como estamos ya en la vida normal", resume Vañes a 20minutos.

Lecciones aprendidas a aplicar

Por otra parte, hay aspectos que sí "hemos aprendido durante la pandemia", como por ejemplo que a menor ratio, mejor aprendizaje. Tal y como señala Bassat, "hemos visto que las clases con mucha densidad y escasa ventilación tienen un peor rendimiento académico, peor desarrollo neurocognitivo y más problemas de concentración", por lo que considera que "mejorar la ventilación de las aulas, haya o no haya covid, será positivo", apunta a modo de ejemplo de "lección aprendida" a aplicar.

No obstante, la actualización del protocolo de Sanidad recoge que ya no será necesario que la ventilación de las aulas sea permanente, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. En cambio, "se recomienda ventilar varias veces al día, entre clases, adecuando el tiempo a las características del aula", informó el Ministerio, que recordó asimismo que sigue recomendando la vacunación infantil.

Respecto a este tema, Bassat manifiesta su preocupación porque "menos de la mitad" de los niños y niñas de 11 a 5 años se han vacunado -el 45,6% con la pauta completa, concretamente, según el último informe de Sanidad-. "La vacuna ha demostrado que funciona muy bien también en los niños y les previene de la enfermedad grave y la muerte, aunque estas sean increíblemente infrecuentes en niños. El niño no vacunado está en mayor riesgo que el vacunado, y eso es algo que tenemos que mejorar", subraya.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras, su secretario general en Educación, Francisco García Suárez, coincide con el pediatra a la hora de subrayar lo patente que ha quedado que el aumento del número de profesores por alumno aporta "más calidad y equidad" al sistema educativo y lamenta que, una vez superada la emergencia sanitaria, esa medida haya desaparecido.

Por último, el epidemiólogo no descarta que durante el curso que ahora empieza pueda cambiar la situación epidemiológica. "Transmisión habrá y con el frío empezarán a llegar otros virus respiratorios. Volveremos a tener nuevas olas y mucha transmisión, pero no debemos tenerle miedo porque ya hemos visto en las dos últimas olas que, a pesar de que haya muchos casos, el impacto clínico es menor", concluye.