Edu Soto se lleva el premio de 'Esta noche gano yo' y hace algo inesperado aún "a riesgo de quedar como un idiota"

El actor Edu Soto lleva, junto a sus compañeros, varias semanas enfrentándose a pruebas físicas e intelectuales en el programa Esta noche gano yo, de Telecinco, un formato que ha celebrado su final, resultando él campeón del espacio y ganador de los 38.000 euros del premio.

El actor y cómico se impuso por muy poco a su rival del equipo Rubí, Carlo Costanzia, en una prueba final llamada El anillo de la victoria, que consistía en responder preguntas mientras se sujetaban a un gran aro suspendido en el aire. Con cada fallo el anillo se inclinaba. Finalmente fue Edu Soto quien aguantó más sin caer, siendo el ganador.

Soto comenzaba dedicando el premio, representado por un cheque con forma de cerdito y los 38.000 euros bien visibles, dedicándoselo "a la gente cabezota, que no se rinde y no se deja vencer".

Y poco después llegó la sorpresa. "Hemos sido todos unos ganadores. A riesgo de quedar como un idiota tanto en mi casa como en las vuestras, quiero decir que este premio lo he conseguido por ellos y por eso quiero compartir la mitad de este premio con mi equipo", revelaba el ganador, ante el alborozo de sus compañeros, que le abrazaban haciendo piña.

"En la tele a veces se dicen las cosas porque sí, pero yo que he sido un abanderado del equipo me iría a mi casa hecho una mierda diciendo 'sí, mucho equipo pero te has ido para tu casa con todo el dinero'. La mitad de este dinero lo han conseguido mis compañeros y se lo devuelvo ahora", añadía.

Así, Edu Soto se llevará 19.000 euros y cada uno de sus cuatro compañeros, Rocío Madrid, Belinda Washington, Riky Merino y La Terremoto de Alcorcón, se llevarán 4.750 euros cada uno.