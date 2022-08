Orestes, en 'Pasapalabra': "Soy un abuelo de actitud de vida, un 'viejoven'"

Orestes siempre logra sorprender a los espectadores de Pasapalabra. Si no es por sus chistes, es por sus rimas o por sus anécdotas personales, como la que comentó este martes.

El burgalés estuvo acompañado en el equipo naranja por la nadadora Gemma Mengual; y el actor Jorge Sanz. El intérprete comentó en su presentación que, a sus 53 años, no se ve mayor porque "todavía no me tienen que pintar el cartón, aunque soy abuelo".

Roberto Leal le dijo que era un "abuelo joven y atractivo" antes de saludar a Orestes en su participación 227 (141.600 euros acumulados): "Estoy muy contento. Vaya lujo de invitados, como todos los días", afirmó.

El concursante le confesó al presentador que "también soy un abuelo, pero de actitud de vida, soy un 'viejoven'. Mis referencias son antiguas en mi manera de vivir la vida o en la música. La entraña está en lo añejo".

Derrotado en la prueba final

Al final, Orestes volvió a enfrentarse a Rafa en El Rosco, donde salió vencedor el sevillano, obligando al burgalés a jugarse su continuidad en el concurso en La Silla Azul que disputará en el próximo programa.