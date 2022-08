Alec Baldwin vuelve a la interpretación tras el tiroteo en el rodaje de 'Rust': el actor protagonizará una obra de Broadway

Tras casi un año desde que sucediera el terrible tiroteo en el rodaje de la película Rust, parece que Alec Baldwin deja atrás su perfil bajo en los medios y ya prepara su vuelta a la interpretación, esta vez en Broadway.

El pasado 21 de octubre, la directora de fotografía Halyna Hutchins murió en el set situado en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México al disparársele a Baldwin un revólver que creía que era de atrezzo. Este accidente abrió todo tipo de debates sobre la presencia de armas de fuego en los rodajes, y terminó por cancelar el filme que él mismo producía y protagonizaba.

La investigación se ha alargado durante varios meses, pues aunque el intérprete aseguró que no apretó el gatillo, los informes aseguran que el arma "no podía ser disparada sin apretarlo". Aun así, descartan que hubiera intencionalidad y la muerte se clasificó como accidente.

Al margen de cómo ocurrieron los hechos, lo cierto es que el fallecimiento de la directora de fotografía conmocionó no solo a su familia, sino también a todo Hollywood. Y ahí se incluye el propio Alec Baldwin, que se mostró devastado por lo sucedido.

"Que haya muerto, eso es lo peor de todo. Alguien murió, y era evitable. Fue tan innecesario", declaró el actor. "Cada día de mi vida pienso en eso". Pero, además del trauma, parece que esto le afectó también a su carrera, pues ha tenido dificultades para volver a trabajar.

"Ayer me despidieron de otro trabajo", reveló a CNN. "Estaba todo listo para ir a una película, subirme a un avión... He estado hablando con estos tipos durante meses y ayer me dijeron: 'No queremos hacer la película contigo por esto'".

Pero parece que finalmente va a volver a la interpretación tras casi un año de lo sucedido. Alec Baldwin protagonizará en Broadway una reposición de Art, obra de Yasmina Reza, tal y como ha informado The New York Post.

Tony Matthew Warchus (encargado del musical de Matilda) será el director de este regreso de la obra, pues él mismo fue quien la dirigió por primera vez en 1998. A Baldwin le acompañarán otros famosos actores como Tony Shalhoub (Monk) y el colombiano John Leguizamo (Ice Age, Encanto, John Wick).

Art, que aún no tiene productor pero probablemente se estrenará en primavera, es una sátira del mundo del arte que se inicia con la compra de un cuadro blanco muy caro por parte de un hombre adinerado.