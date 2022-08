La crisis centra las peticiones de la oposición a Ayuso: medidas para ahorrar energía, ayudas al comedor escolar, más rebajas en el abono...

Los portavoces de PP, Vox, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos se han reunido este martes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para abordar el inicio del curso político en la región. Los representantes de los partidos han acudido hasta la Real Casa de Correos con sus baterías de propuestas para el Ejecutivo.

De temáticas muy diferentes (sanidad, educación, impuestos, transportes...) y con calendarios de aplicación diferentes (unas a corto plazo y otras a largo), el grueso de las medidas que se han puesto sobre la mesa tenían un denominador común: servir para paliar los efectos de la crisis económica y social que se espera este otoño e invierno.

En una reunión que se ha extendido más de una hora, la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición madrileña, Mónica García, ha pedido a la presidenta la puesta en marcha de un paquete "de alivio" a las familias para afrontar el inicio de curso, con ayudas directas de 75 euros por hijo escolarizado en etapas obligatorias y la gratuidad total de los servicios de comedor escolar.

También han apostado por ayudas para las personas que teletrabajen (150 euros bimensuales), incentivos para que los comercios se adapten al real decreto de ahorro energético y un plan de instalación de placas solares en las cocheras de metro y un plan renove de electrodomésticos.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha insistido en que considera necesario abundar en la bonificación del transporte público en la región. Este jueves se rebajan los abonos mensuales un 50% y los billetes de 10 viajes un 30%, pero los socialistas madrileños apuestan por la gratuidad total hasta enero para establecer después una tarifa plana de 30 euros para todos los títulos menos para el joven, que se quedaría en 20.

Lobato también ha reclamado durante la reunión con el Ejecutivo que se reabran los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, los conocidos como SUAP, con celeridad. "No se puede esperar más", ha subrayado el también secretario general del PSOE en Madrid. Otras de las cuestiones sobre las que ha pedido celeridad son una respuesta integral a las familias afectadas por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares y más plazas para la Formación Profesional (FP).

Sobre algunos de estos temas, como la reapertura de los SUAP y mayores descuentos en el transporte público en los próximos meses, también se ha reclamado información y medidas desde Unidas Podemos. La portavoz morada, Carolina Alonso, ha salido de la reunión con una sensación de "fracaso". "El Gobierno no se ha comprometido a nada (...) estas reuniones son importantes si sirven para algo", se ha quejado a los periodistas Alonso.

La formación progresista ha reclamado también datos sobre la situación de las listas de espera sanitarias en la región, así como medidas para mejorar la sanidad pública.

Por la mañana, el PP y Vox

Antes de los grupos de izquierda habían pasado por el despacho de Díaz Ayuso el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, y la de Vox, Rocío Monasterio, los dos partidos que soportan al Gobierno regional. Los populares ha indicado que es "fundamental" que se consigan sacar adelante los 15 proyectos de ley que están en tramitación y que supondrán "una mejora para el nivel de vida de los madrileños".

Entre ellos figuran la Ley de Protección a la Infancia y Servicios Sociales y textos para simplificar trabas administrativas (como la ley Ómnibus) o para capear la crisis energética que lleva meses golpeando a hogares y empresas.

Mientras, Monasterio le ha exigido al Gobierno regional que tome medidas en torno a tres ejes: fiscalidad, seguridad y educación. La portavoz de Vox ha defendido que en el contexto actual de crisis económica y social debe apostar por una bajada "drástica" y urgente de impuestos.

En este sentido, ha apostado por una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF (que este año ya se redujo medio punto); por deflactar este tributo, algo que el Ejecutivo ya anunció que haría en enero de 2023, y por ampliar las bonificaciones de Sucesiones y Donaciones al 99%. Igualmente se ha solicitado desde Vox un plan de compensación de autónomos y han sugerido que se financie con los fondos que se inyecta desde la Comunidad a los sindicatos para cursos de formación de empleo.

Mejores debates en la Asamblea

Los grupos también han apostado por mejorar la calidad del debate político en la Asamblea regional de cara al periodo de sesiones que está a punto de comenzar. Esta propuesta ha surgido de los grupos de izquierda, que han pedido rebajar la confrontación, y ha sido acogida de buen grado por los miembros del Ejecutivo.

El vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha valorado muy positivamente todas las reuniones que han mantenido con los grupos de la oposición y ha asegurado que se ha tomado "buena nota" de las propuestas de todos los partidos de cara a la acción de gobierno que van a desarrollar en los próximos meses. "Hemos analizado propuestas y nuestras políticas sobre impuestos, vuelta al colegio, situación económica de los madrileños, ayudas a empresas, transporte, sanidad pública…", ha afirmado Díaz Ayuso en sus redes sociales.

Sobre la bajada de impuestos que propone Vox, Ossorio ha expresado que el Gobierno regional está de acuerdo con este tipo de políticas, pero ha aseverado que todas las medidas deben ser sostenidas por el presupuesto y en este sentido ha dado a entender que no encontraban margen para avanzar. "Coincidimos, pero tenemos que hacerlo en la medida de nuestras posibilidades (…) la tarea de Gobierno te hace saber qué medidas puedes tomar y cuáles no porque a lo mejor no tienes soporte presupuestario", ha abundado el vicepresidente de Díaz Ayuso.

El argumento presupuestario también se ha utilizado para responder a las iniciativas de los grupos de aumento de las bonificaciones en transporte o los comedores escolares hacia la gratuidad total, mientras que en el plano sanitario se ha afirmado que la hoja de ruta del Ejecutivo pasa por reabrir todos los SUAP y que se tienen "muchas propuestas" para "mejorar" la sanidad pública en los próximos meses.