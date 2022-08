UP defiende un "bloque más fuerte" de las izquierdas porque el Botànic "no puede permitirse dejar a nadie fuera"

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha pedido crear un "bloque más fuerte" en la "izquierda alternativa" que "no se someta a los poderes económicos" y al que "no le tiemblen las piernas", mientras que la portavoz adjunta, Estefanía Blanes, ha señalado que "o estamos todos, o no estamos nadie": "El Botànic no puede permitirse dejarse a nadie fuera".