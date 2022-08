Muere el director y actor de teatro Joan Ollé a los 66 años

El actor y director de teatro Joan Ollé (Barcelona, 1955) ha muerto en la madrugada de este martes a los 66 años en su domicilio de Barcelona a causa de un infarto. El próximo 4 de septiembre hubiera cumplido 67 años.

Ollé fue cofundador en 1973 de la compañía teatral Dagoll Dagom y miembro del equipo de dirección artística del Teatre Lliure durante los años 2003 y 2004. También dirigió el Festival Internacional de Teatre de Sitges desde 1992 hasta 2001.

Además, fue profesor de Institut del Teatre durante más de 40 años, desde 1980, hasta que en 2021 una denuncia por abusos sexuales que él mismo desmintió y que acabó archivada le apartó de su puesto ese mismo año. Su última aparición pública tuvo lugar en noviembre del año pasado durante la presentación como promotor de un pequeño espacio artístico en la céntrica calle Canuda de Barcelona, el Espai Canuda.

Varias personalidades del mundo de la cultura han lamentado la pérdida de Ollé y han mostrado su pésame. Entre ellas ha estado la productora, directora cinematográfica y presidenta del Ateneu Barcelonès Isona Passola, que ha comentado que el teatro catalán pierde a uno de los grandes.

El teatre català en perd un dels grans. Ens acaba de deixar el poeta i director de teatre, Joan Ollé! — Isona Passola 🎗 (@isonapassola) August 30, 2022

Ha fallecido Joan Ollé,un hombre de teatro. 🎭

Mis sentidas condolencias a su familia y amigos. D.E.P @uniondeactores @BarcelonaTeatre @bcncultura pic.twitter.com/CJaknkRNrm — SILVIA MARSÓ (@SilviaMarso) August 30, 2022

También la actriz Silvia Marsó o la compañía Dagoll Dagom, entre otros, han lamentado su pérdida.

Quedan para el recuerdo la serie de colaboraciones que protagonizó desde finales de los años 80 junto al también desaparecido periodista Joan Barril con el programa radiofónico 'El cafè de la república (2000-2014) de Catalunya Ràdio y con el de televisión 'L’illa del tresor' de Televisió de Catalunya, con el que obtuvo el Premi Nacional de Televisió 2005.

Como dramaturgo, estrenó una decena de textos teatrales propios, y otros muchos más como director de escena. En 1996 fue distinguido con el Premi Ciutat de Barcelona por su adaptación y dirección del texto de Peter Handke 'De poble en poble'.

Como director de escena se estrenó con el montaje Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1974), a los que siguieron Nocturno por acordeón (1975); No hablaré en clase (1977) y Cuando la radio hablaba de Franco, de Josep Maria Benet i Jornet y Terenci Moix (1978).

Se adentró en textos del dramaturgo francés Jean Racine como Els Pledejaire en los años ochenta y Fedra en el año 2002. Adaptó Crímenes y locuras del traidor Lope de Aguirre de José Sanchís Sinisterra; Antígona de Salvador Espriu en el Festival de Teatro Clásico de Mérida o Así que pasen cinco años de Federico García Lorca.

Además de dirigir teatro, estuvo al frente de numerosos actos institucionales, entre ellos de la Diada, y de ceremonias, como la conmemoración de la II República (2006) o el espectáculo de Cataluña como cultura invitada a la Feria de Frankfurt de 2007.