Compromís cree que el "montaje de la extrema derecha" para apartar a Oltra "cada vez tiene más visos de ser demostrable"

Así lo ha indicado Esteve en declaraciones posteriores a la Junta de Síndics después de que la oposición criticara la "credibilidad" y la "calidad moral" de Compromís por intentar "victimizar a Oltra". "La credibilidad de Compromís se tendría que valorar en la cantidad de juicios y denuncias falsas, la mayoría del PP, de las que se ha salido siempre con toda la solvencia del mundo", ha agregado.

Esteve también ha reprochado las palabras "muy gordas" por parte de la oposición y ha insistido en que la formación va a continuar "haciendo políticas" aunque haya a quien le moleste y ponga en marcha "mecanismos y resortes para evitarlo, hasta el punto de la situación en la que nos encontramos" de casos de denuncias a Compromís de las que han salido absueltos.

Y es que la rueda de prensa de la Junta de Síndics de este martes ha traído reproches de los partidos de la oposición a Compromís por su defensa a la exvicepresidenta del Consell tras la publicación en los últimos días de una entrevista con la víctima de los abusos en el diario 'Levante-EMV' en la que aseguraba haberse distanciado de las acusaciones en la causa en la que está investigada a Oltra -que ejercen, entre otros, el líder de España 2000, José Luis Roberto, y la exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí- y en la que decía sentirse "utilizada" y que la habían "dejado tirada".

En concreto, la síndica del PP, María José Catalá, ha criticado que "ahora se ponga en duda la credibilidad de una víctima de abusos que ha pasado un proceso judicial en el que le han dado la razón siete magistrados" y en el que hay un "informe de la Fiscalía lo suficientemente duro como para tener el respeto de las formaciones políticas".

Por ello, la también secretaria general ha indicado que el PP tomará una decisión respecto a personarse o no en la causa a partir de la declaración de Oltra y que "nada tendrán que ver" las publicaciones de los últimos días, que ha tildado de "amarillismo".

La portavoz también ha señalado que la próxima semana la cuestión de menores tutelados en la Comunitat Valenciana víctimas de presuntos abusos se debatirá en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ha aseverado que "no van a dejar este caso" puesto que "la protección de los menores es fundamental". Así, ha aseverado que han visto "en diferentes casos que la actuación de la Generalitat no ha sido lo suficientemente diligente" en materia de menores.

Por parte de Ciudadanos, la portavoz adjunta Merche Ventura ha criticado la "baja calidad moral de unos y de otros por intentar sacar rédito político" de esta situación y ha criticado la "calidad moral lamentable" de Compromís por "querer victimizar a Oltra".

"La víctima es la menor abusada", ha remarcado, y ha criticado que la nueva consellera de Igualdad, Aitana Mas, sigue una línea continuista con la de Oltra y que no ha cesado a los cargos de su departamento investigados en la causa abierta por presunto encubrimiento de los abusos.

Ana Vega (Vox) ha considerado que "para nada" ha cambiado la situación tras estas publicaciones y ha insistido en que seguirán como acusación popular ya que "no le resta peso" lo publcado a que haya habido una "sucesión de hechos dirigida a ocultar" el caso en la Conselleria.

"YA NI LA MENCIONA"

Por parte del PSPV, la síndica, Ana Barceló, ha considerado "curioso" que Catalá "no mencione ya ni por su nombre" a la víctima y ha calificado de "vergonzosas" las posiciones de la ultra derecha y la derecha ante los reproches a las acusaciones populares publicados en redes por familiares de la víctima.

Por ello, ha considerado que el PP está "intentando el escapismo". "Cómo puede ser que el PP que ha abanderado toda esta situación tan compleja, tan complicada y tan dolorosa ahora mismo trate de amarillismo los reproches respecto al abandono por parte de los que se habían comprometido" con la víctima.

"Catalá tendrá que explicar también por qué antes la víctima tenía nombre y ahora se ha borrado. Por qué decían antes que estaba desprotegida y ahora les parece amarillismo que alguien reproche que esa protección que se le había prometido ya no está", ha aseverado. "No pasemos de un extremo a otro, no pasemos de respetar la justicia a banalizar lo que ha pasado este verano, que nos ha parecido bochornoso", ha añadido.