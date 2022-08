Este martes, el equipo turquesa y el rubí se disputan la victoria en Esta noche gano yo, el programa presentado por Carolina Cerezuela y Christian Gálvez quienes, además, encabezan los equipos de famosos que llevan a cabo las pruebas del concurso.

Con motivo de la emisión de la final, este martes, El programa del verano ha contado con Edu Soto, participante del equipo turquesa, en el Club Social. "A veces dices que sí a las cosas y cuando estás ahí dices: '¿Qué hago yo aquí?'.

El humorista ha destacado que él se ha tomado "muy en serio" cada una de las pruebas a las que tenía que enfrentarse pues, además, algunos de sus compañeros son más jóvenes que él y tenían más fuerza y resistencia física.

Respecto a la preparación previa al concurso, Soto ha señalado: "Yo he mantenido la forma durante, más o menos, toda mi vida, pero ahora estoy en una etapa en la que, con dos niños pequeños, no te da para mucho. No puedo decir que esté totalmente olvidado, pero no estaba en mi mejor momento".

Pese a esto, Edu Soto ha querido resaltar que "psicológicamente también se juega": "Psicológicamente, estoy en un momento en el que estoy muy contento con mi familia, mi trabajo... Y por ahí sí que estaba bien". "En cada gala me lo he sufrido, pero es verdad que en esta última se aglutina todo, hay una acumulación de pruebas y se pone complicado porque el cuerpo no da más", ha apuntado el actor.