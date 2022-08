Compromís cuestiona que la normativa de los 'bous' sea "eficiente" y aboga por fomentar "otro tipo de tradiciones"

Así lo ha manifestado Esteve en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, donde ha señalado que en lo que va de año ha habido ya siete muertes, más de 300 heridos y 15 expedientes por presencia de menores de 16 años en los recintos. "Son razones de suficiente profundidad", a su juicio, para repensar esta normativa, algo que "no va por si es dura o no, sino por si es eficiente o no".

Por ello, ha propuesto comenzar un debate de revisión de esta normativa y ha propuesto la obligatoriedad del veterinario en los eventos para controlar el "bienestar de los animales en cada momento" y elevar la edad de participación a los 18 años.

Así, ha abogado por fomentar otro tipo de fiestas populares: "Este pueblo tiene mucha capacidad de realizar fiestas populares que no necesitan la participación de animales", ha señalado, por lo que ha propuesto "promover otro tipo de fiestas más inclusivas y más atractivas para la gente" ya que "el seguimiento de la tauromaquia y los toros cada vez va a menos".

Preguntado sobre si Compromís establecerá una directriz para que los ayuntamientos que gobierna no autoricen la celebración de 'bous', como hizo recientemente Tavernes de la Valldigna, ha remarcado que "lo principal es la autonomía de cada municipio". Sin embargo, ha instado a que cada municipio haga su reflexión al respecto: "Entendemos que el factor de la tradición es importante, pero tabmién hay otros".

Preguntado por la postura de la vicepresidenta, Aitana Mas, de que esta cuestión se trate en las negociaciones de un posible Botànic 3, Esteve ha señalado que hay que "ir hacia la codecisión", y "caminar hacia el consenso", lo que "no quita que Compromís tenga una posición propia".