Acusan a la 'tiktoker' Abril Cols de engañar a una marca de ropa con una colaboración que nunca publicó y después vendió en Vinted

La 'tiktoker' con más de cuatro millones de seguidores, Abril Cols, está siendo objeto de numerosas críticas después de que saliera a la luz el mal trato que había tenido con una empresa pequeña de ropa a la que le hizo perder más de 200 euros.

Se trata de la marca 'Ojala8siempre' que ha revelado, a través de la cuenta de Aliss Coux, todas las conversaciones que tuvo con la influencer después de ofrecerse a enviarle ropa gratis tras tener un problema con una maleta.

En los mensajes se puede ver como la diseñadora le pedía a cambio del envío menciones en sus historias y como incluso ella aseguraba que la iba a recomendar. Sin embargo, la etiqueta nunca llegó, Cols dejó de responder y se escudó en que las prendas "no le quedaban bien" ni a ella, ni a su amiga.

(Abro hilo) Como ha contado @alisscoux en un vídeo en Tiktok, una influencer me engaño hace un año con una colaboración y desde entonces he intentado recuperar mi ropa y mi dinero, intentando que me lo devolviera y he acabado viendo mi ropa vendida en su cuenta de Vinted. — Ojalá8siempre (@ojala8siempre) August 25, 2022

En ese momento, la emprendedora intentó, al menos, recuperar la ropa que la tiktoker no iba a usar y así no perder los más de 200 euros que había invertido, esperando que iba a tener la repercusión después de la recomendación. "No encontró nuevos clientes, ¿pero sabes que sí encontró?", comenta Aliss: "La ropa en Vinted".

La catalana, que sí llegó a usar el vestido sin mencionar de quien era, acabó vendiendo el resto de artículos que recibió, en vez de devolverlos. Algo por lo que ha sido muy criticada y lleva días recibiendo malos comentarios.

Aunque al principio el vídeo pretendía no desvelar de quién se trataba, muchos han deducido que se trataba de Cols. Por eso, ella finalmente ha reconocido su error en un directo de TikTok.

"Nadie está obligado a subir nada si no hay un contrato de por medio", ha declarado enfadada por todos los que la llaman "mala persona": "Las colaboraciones se firman por contrato y esto nunca pasa".

Unas palabras que no han sido suficientes para la afectada, que tuvo que cerrar la tienda y sigue sin haber recibido el dinero de vuelta. Además, son muchos los que señalan que, en vez de reconocer el error en alguna publicación o historias, lo ha hecho en los directos que desaparecen de la red social china.

"He reconocido varias veces que ha sido un error y que me he equivocado porque se me pasó por alto devolverle las prendas", ha sentenciado por comentarios: "Igualmente, no voy a volver hablar del tema ni te voy a contestar más".