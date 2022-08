'El programa del verano' muestra las declaraciones de dos nuevos testigos claves en la investigación de la muerte de la tía Isabel

Meses después, el caso de la muerte de Isabel, tía política del actor Luis Lorenzo, sigue sin resolverse. Tanto es así que, ahora, han salido a la luz las declaraciones de dos nuevos testigos claves en la investigación. Sin embargo, los testimonios son muy diferentes entre sí.

La duda acerca de si el fallecimiento fue natural o provocado por un envenenamiento sobrevuela el caso. El programa del verano ha mostrado, este martes, los dos testimonios de los nuevos testigos, muy cercanos a Isabel, Arantxa Palomino y Luis Lorenzo.

El primer testigo ha detallado que la pareja no estaba tratando nada bien a Isabel: "Siempre que le decían algo se lo decían gritando. Estaban todo el rato gritando a Isabel porque no se podía dormir. Ella dormía en la cama con las piernas fuera porque no cabía. No podía moverse porque tenía temblores".

"Les pedía a Arantxa y a Luis si le podían dar, al menos, de comer o ducharse. Ellos decían que no, que era ella mayorcita para hacerlo. No la dejaban comer con ellos en la mesa del salón, ella comía con nosotros, en la cocina, pero no se podía mover. Yo les decía: '¿Pero no os dais cuenta de que esta señora no puede comer porque está mal?'. La comida se quedaba ahí hasta el día siguiente", ha destacado el testigo.

"La bajaban al garaje porque decían que cuando tenía diarrea dejaba un olor horrible. Le gritaban: 'Isabel, todo lo que haces es un desastre'. Como no se podía vestir porque tenía temblores, se le caía la ropa. Me dijo en secreto que se quería ir, que Luis y Arantxa eran unos desgraciados y que la estaban tratando muy mal. Estábamos durmiendo, ella intentó irse de casa, quiso coger un tren y la pillaron. Le dijeron: '¿Pero cómo te atreves? ¿Quién te ha mandado irte?'", sentencia el primer testigo.

Diez días después, un segundo testigo, también muy cercano a la pareja, ofreció su versión a las autoridades: "Lo que salió en las noticias de que detuvieron a Luis por el asesinato es falso, no me creo nada de eso. Luis no asesinó a nadie, ni siquiera quería llevarse a Isabel de Asturias a Madrid. Era Isabel la que decía que se sentía muy sola en Asturias, no tenía a nadie y entonces a Arantxa le dio pena. Luis se negó en un principio a llevársela porque era una persona mayor, pero al final dijo que vale".

Además, el testigo aseguró que, en su regreso a Madrid, Isabel comenzó a padecer pérdidas de memoria y Arantxa se volcó en cuidarla: "Todo era ella. Teníamos una vida muy complicada por culpa de ella". De la misma manera, agregó que fue la anciana quien se opuso a dar su herencia al resto de la familia y que quería dejarle todo a Arantxa.

"Yo te doy la herencia a ti, Arantxa, no quiero que mi familia toque nada, solo tú la vas a tocar Llévame a un notario, voy a desheredarlos a todos. Yo lo escuché y lo tengo grabado", señaló el testigo que, además, deja toda la responsabilidad de la salud de Isabel en manos de la empleada del hogar: "Vi cómo la asistenta le daba los medicamentos a Isabel. Recuerdo que esa noche empezó a toser mogollón".

Pese a esto, la Guardia Civil no confía demasiado en este segundo testimonio, pues consideran que cuenta con grandes contradicciones y que, además, puede haber estado influido por la información que se ha difundido a través de los medios de comunicación.