La Tomatina regresa "a sus inicios" tras dos años cancelada por la pandemia: "Queremos hacer un guiño a nuestra tierra"

La Tomatina de Buñol celebrará este miércoles 31 de agosto su 75º aniversario con un regreso "a sus inicios", un "toque lo más valenciano posible" y un "guiño a la tierra" después de que las dos últimas ediciones fueran canceladas a causa de la pandemia de Covid-19.

Las calles de la localidad valenciana volverán a teñirse de rojo con 130 toneladas de tomates que se arrojarán desde los camiones a los cerca de 10.000 asistentes que se espera que participen en la celebración, según las estimaciones del consistorio.

En este sentido, la concejala de Turismo y Tomatina, María Vallés, ha señalado que en esta edición no se espera "completar" el aforo de 20.000 personas debido al descenso de la venta de entradas al público internacional.

Menos turistas asiáticos, más nacionales

"Esta ha sido siempre una fiesta muy internacional con gran afluencia de visitantes de los países asiáticos, pero las restricciones por la Covid-19 han provocado que tengamos una venta menor de entradas", ha apuntado, al tiempo que ha agregado que "las estrictas cuarentenas de esta zona han tirado para atrás los viajes de muchos turistas asiáticos que compraban las entradas muy rápido y muy pronto".

No obstante, Vallés ha celebrado que el público nacional "se ha volcado" con la Tomatina de 2022 y ha señalado que la venta de estradas a este sector "se ha triplicado". Asimismo, ha resaltado que "se ha abierto a otros mercados más europeos" que no estaban "tan explotados". "Estos turistas no eran tan habituales y, por la cercanía, necesitan menos planificación", ha indicado.

La edil ha remarcado que esta edición se apostará por una Tomatina que con un "toque lo más valenciano posible" y que "se parezca más a sus inicios" tanto en el paso de los camiones, que "después de más de una década" vuelven a su horario habitual --de 12.00 a 13.00 horas--, como en la venta de entradas, con gente "más conocida y cercana". "Queremos hacer un guiño a nuestra tierra", ha expresado.

Primera edición con pregonero

Entre las novedades de este 75º aniversario, María Vallés ha destacado la presencia "por primera vez" de un pregonero. Se trata del cómico valenciano Raúl Antón, a quien la edil se ha referido como una persona "gamberra que lleva la fiesta dentro" y que encarna el "perfil ideal" para dar el discurso previo a la batalla de tomates.

Además, el Ayuntamiento de Buñol ha organizado una serie de actividades festivas que se pondrán en marcha desde la 1.00 horas de la noche anterior, cuando comenzará la 'noche de la empalmá' con la actuación de Orquesta Módena y de varios DJs.

A las 11.00 horas del miércoles, tendrá lugar el juego palo de jabón, en el que los participantes tendrán que trepar por un palo enjabonado para hacerse con el jabón que lo corona. Y, a las 11.40 horas, Raúl Antón leerá en la plaza del Ayuntamiento el pregón que dará paso a la "esperada" Tomatina de 2022.

Dispositivo de seguridad

Por otra parte, María Vallés ha recalcado que en estas últimas horas se encuentran "ajetreados" y "ultimando detalles" para la celebración de este miércoles 31. Así, ha explicado que mañana "a primera hora" saldrán los camiones para recoger los tomates y las calles del pueblo "comenzarán a cerrarse y bloquearse".

En este sentido, ha afirmado que se ha preparado un dispositivo de seguridad y organización para garantizar el "correcto funcionamiento" de la celebración que estará integrado por personal de la Policía Local del municipio, Protección Civil o Guardia Civil, entre otros.

En cuanto a la instauración de puntos violetas, Vallés ha remarcado que Buñol es una localidad "pionera" en la puesta en marcha de los mismos "desde 2016". "Continuaremos con lo que hemos estado haciendo hasta ahora", ha asegurado, y ha afirmado que habrá puntos violenta "dentro y fuera" del recorrido.

Como ya ocurriera en la edición de 2019, algunas personas "fácilmente identificables" caminarán delante de los camiones para prevenir posibles situaciones de violencia de género o agresiones sexuales.