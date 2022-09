El precio de los abonos de transporte y de los títulos de 10 viajes se reduce desde este jueves en la Comunidad de Madrid entre un 30 y un 50%. La rebaja se enmarca dentro del plan anticrisis para capear las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Todos los usuarios del transporte público pueden beneficiarse de la bonificación de los precios, que en sus primeros compases de aplicación está dejando algunas dudas. Intentamos resolver las más comunes y repetidas con esta pequeña guía de preguntas y respuestas sobre los detalles de la rebaja, que se sufragará con fondos estatales (30%) y de la Comunidad (20% adicional a la subvención del transporte que ya aplica cada año el Gobierno regional).

- ¿La rebaja del 50% se aplica todas las zonas tarifarias? Sí. La reducción a la mitad de las tarifas de los títulos de 30 días se aplica a todas las zonas tarifarias.

- ¿Hasta cuándo estará vigente el descuento? La rebaja de los abonos y los títulos de transporte se aplicará hasta el 31 de diciembre de este año.

- ¿Se rebaja también el billete de 10 viajes (el conocido popularmente como 'bonobús')? Sí, pero no un 50%, sino un 30%. El billete MetroEste, MetroNorte y MetroSur se queda en 7,80 euros desde los 11,20 de coste habitual. El billete TFM se rebaja a 8,50 desde 12,20 y el billete Combinado Metro, que es válido para Metro de Madrid, TFM, Metros Ligeros de Madrid y Metro Ligero Oeste, reduce su precio casi seis euros, desde 18,30 a 12,80.

Así queda el precio del abono transporte en Madrid por zonas tras la bajada de tarifas. Henar de Pedro

- ¿Los billetes sencillos también costarán menos? No, el precio de los títulos de un solo viaje se mantiene inalterado.

- ¿Dónde se pueden comprar los abonos a precio reducido? Los títulos a precio reducido se pueden adquirir en todos los canales habituales de venta: máquinas expendedoras en el metro y Cercanías, estancos...

- ¿También se rebaja el abono joven y el abono para mayores de 65 años? Sí. El abono joven, del que pueden hacer uso los menores de 26 años, pasa de costar 20 euros a 10. En cuanto a las personas mayores de 65 años residentes en la región pasan a pagar 1,6 euros al mes en lugar de 3,30.

- ¿El precio también se reduce para personas con discapacidad y familias numerosas? La bonificación se aplica en la misma medida que para el resto de títulos en estos casos.

- Si compro he comprado el abono en los últimos días de agosto para utilizarlo durante septiembre, ¿se me devuelve la diferencia de precio hasta el descuento? No, las tarifas reducidas solo se aplican desde el 1 de septiembre.

- ¿Si compro el abono el 31 de diciembre para utilizarlo en enero también será a precio reducido? Sí, se podrá usar. El decreto que aprueba las nuevas tarifas especifica que todos los títulos adquiridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 podrán utilizarse hasta el 31 de enero de 2023. Más allá de esa fecha, los abonos comprados a precios reducidos caducarán.