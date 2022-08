¿Por qué cada vez más voces alertan de un otoño y un invierno negros para la economía? Estas son las claves para entender lo que viene

El pesimismo cotiza al alza. Después de cinco trimestres en los que la economía española se ha ido recuperando lentamente del tremendo golpe infligido por la pandemia, la amenaza de un nuevo frenazo a partir del otoño -apenas dos años después de que el coronavirus hiciera acto de presencia- podría dar al traste con el proceso antes de que la herida se cierre del todo.

Las señales que llegan no son buenas. Los meses fríos se acercan poco a poco a una Europa que lucha por obtener reservas de gas suficientes para superar el invierno. El escaso flujo que llega desde Rusia ha disparado los precios de gas en el Viejo Continente hasta niveles diecisiete veces superiores a lo normal antes de la pandemia. Y los mercados de futuros no prevén que el gas haya vuelto a precios parecidos a los anteriores a la pandemia todavía en 2026. La posibilidad de un racionamiento energético en Europa está sobre la mesa.

El problema con el gas deja en una situación muy complicada a Alemania, el motor económico de la zona euro. Pocas veces resultará más oportuna la expresión "si Alemania estornuda, Europa se resfría" que en estos meses que se avecinan. La industria y los hogares alemanes son fuertemente dependientes del gas ruso, que supone la mitad de las importaciones de Alemania. Si el país germano no es capaz de encontrar una alternativa energética y las peores previsiones se confirman y Putin cierra el grifo, la industria alemana lo pasará muy mal.

Al otro lado de los Alpes también se avecinan turbulencias. En Italia, la tercera economía más grande de la UE, los sondeos dan a la ultraderecha posibilidades reales de hacerse con el Gobierno en septiembre. El país tiene una deuda pública que roza el 150% del PIB y en plena escalada de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo podría tener problemas para financiarse.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condensó el pesimismo generalizado la semana pasada en su discurso de apertura del curso político. "Creo que asistimos a una gran convulsión, un cambio radical. En el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez sin coste", expresó el francés.

"Si empiezas a mirar todos los componentes del PIB, en ninguno de ellos ves que la previsión, desde una perspectiva de la teoría económica, puede ser positiva"

El invierno más incierto para Europa desde la Segunda Guerra Mundial se acerca, además, tras meses en los que el poder adquisitivo de sus ciudadanos se ha ido erosionando por culpa de una inflación que se mueve en máximos no vistos en los últimos cuarenta años. En España, el IPC interanual promedia ya el 8,9% en 2022, mientras que los salarios solo han subido un 2,6%. A esa pérdida de poder adquisitivo hay que sumar la sufrida el año pasado, cuando los sueldos subieron un 1,5% y los precios un 3,1%.

Esta conjunción de turbulencias hacen que algunos analistas ya empiecen a prever una recesión en la segunda mitad del año en la eurozona. Los bancos de inversión UBS y Goldman Sachs ya cuentan con ello, aunque la mayoría de los analistas institucionales (El Banco de España, la Airef, la Comisión Europea y el FMI) por ahora lo descartan.

Sin embargo, las previsiones de estos organismos pueden haber quedado algo desfasadas. La más reciente, la del FMI, se publicó el pasado julio y preveía un crecimiento del 4% para España en 2022. Sin embargo, la situación se ha deteriorado rápido desde entonces. Los precios del gas en el mercado mayorista europeo han crecido un 61% y la inflación ha seguido subiendo.

Mucha incertidumbre

"La situación en la que estamos actualmente es de tanta incertidumbre que puede pasar cualquier otra cosa. Es tan distinta a cualquier situación que se ha dado históricamente que es muy difícil que las previsiones vayan a funcionar bien", explica a este diario José García-Montalvo, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra.

"La previsión para España para 2023 no es buena, pero no es de recesión. Es una reducción de la tasa de crecimiento, pero sin llegar a ser una recesión que es lo que estamos viendo en otros países", prosigue García-Montalvo. "Pero claro, imagina que las peores previsiones se producen y Alemania entra en una recesión muy profunda porque depende del gas y no logran cambiar el sistema productivo. Si Alemania se hunde, se hunden las exportaciones de España a Europa, que están funcionando bien", agrega. "Si empiezas a mirar todos los componentes del PIB, en ninguno de ellos ves que la previsión desde una perspectiva de la teoría económica puede ser positiva", concluye.

"Va a ser difícil evitar la recesión", valora, por su parte, Manuel Hidalgo, profesor de economía en la universidad Pablo Olavide e investigador en Esade. "Alemania se enfrenta a una inflación bastante complicada y nosotros vamos detrás. La subida de tipos no va a ser bastante importante, pero va a ser suficiente. No hay nada que nos diga que [la recesión] tenga que ser muy larga y severa, pero sí puede ser profunda porque no sabemos cómo Alemania va a enfrentarse a una situación de corte de gas", añade Hidalgo.

"En Europa va a depender bastante de lo que pase en Alemania y de la respuesta que vayan teniendo los bancos centrales con los tipos de interés", explican fuentes de un conocido analista institucional". "La está perdiendo algo de fuelle, pero en el mercado de trabajo tampoco se acaba de notar inmediatamente. Las cifras de empleo siguen yendo bien con cierta moderación y todavía no se ven señales preocupantes. Pero si al final se produce el corte de gas ruso y Alemania entra en recesión, las cosas se pueden poner feas", añade.