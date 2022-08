El fútbol ya no es de los futbolistas

Cada temporada se ve más claro. Hace tiempo que el fútbol es un negocio y ya no es, como dice un estribillo caduco, propiedad del futbolista. Los jugadores han ido cediendo poco a poco su autoridad y su poder a presidentes, representantes, entrenadores y burócratas que se encargan de todo. A cambio, el futbolista piensa poco, vive en una jaula de oro, se peina, se hace tatuajes, acepta ser llevado de aquí para allá como ganado ovino, cumple y cobra.

El futbolista de élite tiene una responsabilidad social importante. Entre todas las actividades físicas que se realizan, la suya es la más valorada en algunas zonas del mundo. Esto es interesante, pero no es la tarea más importante de la sociedad, ni mucho menos. La responsabilidad social del futbolista hace tiempo que se ha diluido de un modo muy triste detrás de la gestión de jefes de prensa que hacen una labor de escoltas de la limitación intelectual y de fundaciones que, en muchas ocasiones, buscan más recibir que dar.

Lo han vendido todo. Existe un código de vestuario en el que no debería entrar nadie, pero ya ha entrado el dinero. No se respeta la antigüedad. El nuevo fichaje se queda el dorsal que quiere porque así lo dice el contrato. La estrella tira los penaltis porque lo dice un contrato. El jugador lleva unas botas de colorines porque lo dice la marca. Debajo de la camiseta hay que llevar una prenda ridícula con tirantes que lleva un aparato que, además de hacerte chepa, dice lo que has corrido. Hay que correr como un pollo sin cabeza, cada partido es una 10k, hay que ser un robot cumplidor. La inspiración y el talento no sirven ya para casi nadie.

El futbolista habla en público como un memo, los entrenadores toman un protagonismo desmedido, las aficiones tragan con todo, la representación de los jugadores se dedica a la política y al beneficio, el juego es cada vez menos dependiente del talento y más de la estadística, es menos humano y menos imprevisible. Las nuevas normas son aburridas. No es estético que un árbitro lleve colgando del pantalón un bote de desodorante y pinte líneas con nata montada. El fútbol es estética. No hay personalidades que digan “aquí estoy yo” como lo hicieron Cruyff o Maradona. Hay un grupo de robots echando cuentas para ver cómo afrontan el abismo que viene después de la jubilación.

El código se va perdiendo con la victoria de la cadena de montaje sobre el potrero. El código muere si la pachanga muere, si nos falta el fútbol de la calle. El código es serio y no está escrito, pero dice cosas así: “Si te hace una lambretta, una rabona que no viene a cuento o dos bicicletas de más, en la siguiente jugada tienes que colgarlo. Punto”. He dicho que el código no está escrito, pero quizá haya que hacerlo para que se lo lean algunos en lugar de ir tanto al gimnasio, al peluquero y al tatuador.