La actriz Ana Ruiz desmiente que José Luis Gil esté peor: "Su evolución cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo"

Muchos son los que están pendientes de la salud de José Luis Gil después de que el pasado mes de noviembre sufriera un ictus que le tuvo 22 días hospitalizado. Actualmente, se encuentra centrado en la rehabilitación para poder recuperarse y, de hecho, se ausentará de la temporada 13 de La que se avecina.

Desde lo sucedido, no se ha vuelto a ver al actor de Aquí no hay quien viva, y han sido sus amigos y compañeros de profesión los que han estado compartiendo su evolución. Cristina Medina, quien tampoco estará en lo nuevo de la serie vecinal debido a su tratamiento contra el cáncer, fue la última que habló de ello, y parece que saltaron las alarmas.

"Lo que te puedo decir es que no está bien y no anda muy fino. Su familia está muy cerca de él", declaró la actriz que da vida a Nines en La que se avecina. "Sé que no anda bien, sé que está en ello".

Sin embargo, aunque sus declaraciones no parecen muy halagüeñas, sí parece que evoluciona favorablemente, y así lo ha querido dejar claro la intérprete Ana Ruiz en sus redes.

"Quería publicar esta foto con mi gran amigo José Luis Gil, uno de los mejores actores de este país al que admiro y al que quiero", escribió en Instragram. "Me siento una privilegiada de poder vivir de cerca cada paso de tu evolución, que cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo".

Tras desmentir esta información, confirmó que sigue estando muy arropado por su familia y amigos: "Verte cada día mejor es un motivo de alegría. ¡Seguimos sumando!".