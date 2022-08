Mazón asevera que el Consell no respeta el Estatut y les acusa de ser "cómplices de algunas insinuaciones soberanistas"

20M EP

NOTICIA

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha aseverado que el Consell "es el primero que no respeta nuestro Estatuto de Autonomía, no denominando la Comunitat como indica el Estatuto de Autonomía en su artículo número uno" y les ha acusado de ser "cómplices de algunas insinuaciones soberanistas que no van a ningún lado y que tienen que ver con la denominación de Països Catalans".