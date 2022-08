Más de un millón de libros gratis durante dos meses: parece una broma, pero es la nueva oferta de Kindle Unlimited

Más de un millón de libros gratis durante dos meses en vez de solo 30 días, así es el ofertón que ha lanzado Amazon para su servicio de lectura Kindle Unlimited. Se terminó aquello de solo un mes de prueba, dos es mejor que uno. Con tal variedad de títulos, géneros y edades a quién no le va a apetecer probar este servicio de Amazon que, además, puedes cancelar cuando quieras. Y con el que podrás leer en cualquier dispositivo: ya sea en tu Kindle, tablet, smartphone… Pero, hay de tiempo para acogerse a esta oferta antes de que termine septiembre, así que no te demores si quieres suscribirte gratis.

Con este servicio de lectura tienes más que libros, hay disponibles, incluso, una selección de revistas sobre moda, hogar o viajes y multitud de sagas completas, tanto juveniles como adultas. Además, 2022 es un gran año para suscribirse a Kindle Unlimited, ya que la oferta narrativa en español es inmensa y ha sido un año que ha estado repleto de lanzamientos muy esperados como el de Luis Landero con su novela Una historia ridícula, Isabel Allende con Violeta o El Corrpesponsal del periodista David Jiménez.

Gratis dos meses. Amazon

Por tiempo limitado

Si no quieres desaprovechar esta oportunidad deberás suscribirte antes del 30 de septiembre. Dos meses gratis y después pagarás menos de 10 euros al mes por más de 1 millón de títulos con los que no te aburrirás. Además, con la aplicación podrás leer donde y cuando quieras. No querrás volver a perder ningún estreno y no olvides que con la suscripción muchos títulos los podrás descargar totalmente gratis.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.